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Плейлист ко Дню святого Николая: вдохновляющие треки

Лучшие композиции в исполнении Тины Кароль, Ирины Федишин и Оксаны Билозир

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
День святого Николая 2019
День святого Николая 2019
Фото: Depositphotos

Уже сегодня, 19 декабря, мы отмечаем сказочный праздник – День святого Николая. Чтобы задать соответствующее настроение, Сегодня.Lifestyle предлагают послушать песни о святом Николае. Сама популярная в Украине, собственные версии которой представили многие артисты, среди которых Тина Кароль, Ирина Федишин и Оксана Билозир, – "Ой, хто, хто Миколая любить".

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Тина Кароль – "Ой, хто, хто Миколая любить"

Ирина Федишин – "Ой, хто, хто Миколая любить"

"Плач Єремії" – "Миколай Бородатий"

Захар – "Миколай"

Оксана Билозир – "Ой, хто, хто Миколая любить"

А если вы до сих пор не поздравили родных и близких с праздником, самое время это сделать! Тем более, что Сегодня.Lifestyle подготовили поздравления с Днем святого Николая на любой вкус: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс.

Кроме того, в День святого Николая предлагаем ознакомиться с удивительной историей праздника, которого с нетерпением ждут все дети и даже взрослые, ведь традиционно святой Николай оставляет под подушкой сладости и подарки.

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