"Плохие парни 3", "Экс" и "Кролик Джоджо": что посмотреть в кино на этой неделе

В широкий прокат выходят самые ожидаемые украинские фильмы января 2020

"Плохие парни 3" Фото: YouTube

В украинский прокат на этой неделе 20-26 января 2020 выходит несколько новых фильмов: краинский криминальный детектив "Экс", комедийный боевик "Плохие парни на всю жизнь" с Уиллом Смитом в главных ролях, трагикомедия "Кролик Джоджо", итальянский триллер "Девушка в лабиринте", фильм ужасов "Контракт с потусторонним".

Предлагаем список новых кинопремьер, которые стоит посетить на этой неделе.

По сюжету события фильма "Экс" происходят в 1932 году в Галиции. Четверо украинских подпольщиков УВО (Украинская военной организации. – Ред.) по прозвищу Черный, Зюк, Явор и Терен планируют ограбление для нужд сопротивления. Но все идет не по плану, и тщательно разработанная операция превращается в кровавую бойню. Часть бойцов погибает во время нападения, остальных преследует польская полиция. Цепь событий приводит к осуждению и казни молодых революционеров. Но поражение оборачивается победой – освободительное движение на Львовщине набирает новые обороты. Фильм снят на основе реальных событий.

"Плохие парни навсегда"

Фильм является продолжением легендарного комедийного боевика. По сюжету, отношения между напарниками Бэрнеттом и Лоури становятся натянутыми, ведь Маркус планирует выйти на пенсию. Но покушение на жизнь Майка и побег из тюрьмы жены наркобарона заставляют полицейских вновь объединиться в борьбе с преступностью. Полицейские вернутся в новосозданное подразделение, которым руководит бывшая любовь Лоури – Рита. Цель полицейских – обезвредить Армандо Армаса, сына наркобарона, который получил задание от матери разделаться с Лоури навсегда.

Сатирическая кинолента о Второй мировой войне. В центре сюжета одинокий 10-летний мальчик Джоджо Бетцлер. Несмотря на то, что он является членом детской нацистской организации Юнгфольк, испытывает трудности в общении с одногодками, а единственным его другом является толстяк Йорки. Жизнь десятилетнего парнишки кардинально меняется, когда он узнает о том, что его мать Рози прячет на чердаке еврейскую девочку Эльзу. Мальчику, у которого есть воображаемый друг и кумир – Адольф Гитлер, теперь придется поставить под сомнение теорию нацизма.

"Девушка в лабиринте"

13-летнюю Саманту Андретти похищает мужчина в костюме кролика. Через 15 лет, благодаря анонимному звонку в полицию, ее находят со сломанной ногой возле болота. С девушкой начинает работать криминальный психолог – доктор Грин. Девушка рассказывает, что ее долгое время держали в лабиринте, где она должна была разгадывать головоломки. Параллельно частный детектив Бруно Дженко пытается выяснить, что же случилось с Самантой и выявить преступника.

Герой известного и любимого детьми мультсериала дебютирует в кино. По сюжету Барашек Шон знакомится с инопланетянкой Лу-ла. Она попала на Землю в результате крушения космического корабля и теперь вынуждена спасаться от охотников на пришельцев. Барашек Шон вместе с друзьями с фермы поможет инопланетной гостье попасть домой. Герои вместе строят космический корабль для Лу-Ла, а Барашку Шону суждено попасть туда, где еще не ступало копытце ни единого земного существа.

"Контракт с потусторонним/Изгоняющий дьявола: Абаддон"

У Джоэла идея фикс – он считает, что его семья проклята столетия назад. Как-бы в подтверждение этому у героя погибает жена, а сына мучают кошмары. Джоэл решает привести в дом священника, который только вышел из тюрьмы, куда попал после сеанса экзорцизма закончившегося смертью ребенка. Проделав определенную работу понимает, что родом Джоэла завладел демон Абаддон.

Это мистическое существо умеет принимать разные обличия и влиять на психическое состояние людей. При этом сила демона растет с каждой новой смертью. Теперь герою предстоит спасти свой род, но сделать это будет крайне сложно.

Напомним, в украинский прокат вышли такие картины, как экранизация романа "Феликс Австрия" Софии Андрухович "Преданная" ("Віддана"), режиссерский полнометражный дебют Антонио Лукича "Мои мысли тихие" ("Мої думки тихі"), а также комедия "Кто тебе доктор?"

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