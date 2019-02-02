Пляжный календарь: к какому морю в какой сезон стоит ехать

В январе в Египте ветрено, а октябрь в Турции — бархатный сезон

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После череды новогодних праздников стоит заняться планированием наступившего года. Например, подумать, когда и где провести отпуск или несколько свободных дней. Для многих такой отдых видится не иначе как пляжный. Поэтому редакция рассказывает, когда и в какую страну лучше ехать, чтобы не прогадать с погодой.

Зима: в ОАЭ и Египте "высокий сезон"

С наступлением холодов ни одно пляжное направление не может поспорить по популярности с Египтом. Он зимой привлекает относительно мягким климатом с теплыми днями (25—27 °С). Но ветры, спасавшие летом от зноя, становятся недостатком: если в воде так же тепло, как и летом, то на суше купальщик начинает ощутимо мерзнуть.

ОАЭ

Период между январем и мартом является самым комфортным. Столбик термометра не поднимается выше 30 °C, разве что в полдень доходит до 35. Зимой в Дубае случается парочка облачных дней в неделю: в такую "непогоду" вода у побережья может остыть до 20 °С.

Гоа

Уже с ноября нет дождей, солнечно. Январь на Аравийском море идеален для европейца: температура воздуха днем — 28—30°С, а воды — 27 °С. Да и море в начале зимы спокойное. Именно зимой в Гоа пик сезона. Зима является "высоким сезоном" и на соседней Шри Ланке.

Таиланд

В Бангкоке и в Патайе зимой прохладно и сухо (насколько это возможно в тропиках). На курортах Сиамского залива в январе случаются ливни и штормы, а на андаманском побережье (Пхукет, Краби) как раз устанавливается ясная погода и море успокаивается. Температура воздуха во всех регионах Таиланда держится около 26—27 °С, воды — 24—26 °С.

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Весна: бодрая Турция и туманные ОАЭ

Начало весны вполне комфортно провести в тропиках. В Карибском море сезон ураганов закончился, в Таиланде, в Патайе и на Самуи с марта по май держатся температуры 29—38 °C, а влажность воздуха низкая. На Андаманском море (курорты Пхукет, Краби, Пхи-Пхи) дожди еще не начинались. На Бали в апреле-мае прекращаются ночные ливни. Зато лить начинает на Шри Ланке. Ну как лить… По ночам только. На Мальдивах завершается высокий сезон: до мая там солнечно, а океан спокоен.

Египет

В марте-апреле погода нестабильна: то очень жарко, то задует пронизывающий ветер. Особенно это относится к Хургаде и прилегающим к ней новым курортам. Так, среднесуточная температура воздуха в Хургаде в апреле 20 °С, а в Шарм эль Шейхе — 27 °С. Как бы там ни было, уже в начале мая на побережье Красного моря можно ожидать вполне комфортную погоду: ночи уже теплые, но днем еще нет зноя. В Шарм эль Шейх виза не нужна, в Хургаде выдается по прилете ($25).

ОАЭ

Весной в ОАЭ жарко, но вполне терпимо. Изредка даже возможны дождь или туман. Дневная температура в марте держится около 25 °C. Но уже к маю столбик уверенно пробивает отметку 30 °C и рвется вверх. Вода в Персидском заливе возле Дубая в весенние месяцы держится в интервале 22—25 °C. Для владельцев биометрических паспортов — виза по прилете, бесплатно.

Турция

Весной страна еще не готова предоставить полноценный пляжный отдых. Даже в мае особо не поплещешься. Весенняя погода на побережье Малой Азии такая: воздух уже прогрет (27—28 °С). Вода еще бодрит (в лучшем случае — 20-21 °С). К слову, чтобы ребенок не простыл, вода для купания не должна быть холоднее 22 °С. Небо частенько могут затянуть облака и пролиться недолгим дождем. Въезд в страну безвизовый.

Адриатика

В Хорватии (безвизовый въезд) вода бодрит даже в мае (17—18 °С), хотя воздух уже прогревается до 22—24 °С. В Черногории и Албании, расположенных южнее, показатели выше на пару градусов. То же самое и в Греции. Даже на юге страны, на о. Крит, температура воды в море в конце мая только перевалила через отметку 20 °С, а дневные температуры воздуха — за 25 °С.

Лето: Карибы или Адриатика

Главный отпускной сезон для украинцев — лето.

Болгария

Владельцы биометрического паспорта въезжают без виз. На юге (Бургас) температура воды доходит до 20 °С уже в начале июня. На севере (Варна) в июне на побережье еще случаются дожди, но затем устанавливается стойкая сухая погода. По-настоящему жарко (выше 30 °С) здесь станет только в конце июля — августе. К концу лета вдоль всего побережья вода наверняка прогревается до 25 °С. Таким образом, пик пляжного сезона в Болгарии — это конец лета.

Турция

В Анталье в июне и море теплое, и еще не жарко. Уже в июле воздух накаляется: в полдень столбик термометра уверенно поднимается над отметкой 40°С. Тем, кто плохо переносит жару, можно рассмотреть вариант отдыха в регионе Фетхие — Мармарис: там обычно немного прохладнее.

ОАЭ. Приходит сезон под названием "очень жарко". Воздух раскален до 40—45 °С, а вода в Заливе прогрета до 36 °С. Но ОАЭ — это не только Персидский залив. Например, эмират Фуджейра выходит на Индийский океан, и там климат всегда мягче из-за влияния океана и подступающих к берегу горных хребтов.

Египет

В мае-июне побережье Красного моря накалится до 33—36 °С, а в июле и августе — до 40—45 °С. Пребывание на африканском побережье (Хургада, Марса-Алам) облегчается благодаря сухому климату и ветрам. А в Шарм-эль-Шейхе воздушные потоки заперты окружающими горами. Так что трижды подумайте, прежде чем отправиться на автобусные экскурсии в это время.

ТУНИС. Въезд для купивших тур — безвизовый. В августе море там прогрето до 24—25 °C (возле о. Джерба — до 26 °C), а воздух раскален до 35 °C. С июля у тунисского побережья нередко скапливается огромное количество медуз, ожоги которых весьма ощутимы. Увы: заранее предсказать, будут ли медузы, — невозможно.

Карибы

С июля на Кубе и в Доминикане — сезон дождей и жары. Ливни регулярные, но короткие. Хуже иное: на подходе — сезон ураганов. Вообще-то он стартует осенью, но из-за глобального потепления атмосфера над Карибами ведет себя иначе, чем прежде. Ураганы приходят раньше. Но есть еще момент: обычный маршрут ураганов огибает курорты Доминиканской Республики. Там разве что погода испортится да некоторые экскурсии отменят. А вот Кубе может и достаться.

Таиланд

Стоит подумать, ехать ли летом на Андаманское море (Пхукет, Краби, Ланта, Пханга, Ко Чанг). Там через день случаются сильные, но короткие ливни. Море может штормить, потому на острова, являющиеся олицетворением региона, часто не добраться. В то же время в Сиамском заливе (Самуи, о-ва Чанг и Самет) погода огорчений не доставит.

Гоа

Там в июне сезон ветров-муссонов, часто льют дожди. В июле тоже льет, но уже меньше. Начинаются ливни внезапно и так же быстро кончаются. Аравийское море в это время беспокойное.

Шри-Ланка

Тот же юго-западный муссон приносит дожди на западные и южные побережья острова в мае-июле. Но льет в основном по ночам.

Греция

Самые жаркие месяцы — июль и август (до 40 °С). Солнце тогда палит немилосердно, особенно на юге — на Крите и прилегающих к нему островах. Но на севере Греции жара переносится хуже из-за повышенной влажности.

Из трех морей, омывающих греческие берега (Ионическое, Эгейское, Средиземное), Эгейское — самое прохладное (даже в разгар лета температура воды 23—24 °С) и прозрачное. Средиземное и Ионическое моря на его фоне выглядят теплыми и спокойными: здесь купальный сезон начинается в конце мая (вода прогрелась до 20 °С, а в июле-августе — уже 25 °С).

Адриатика

Непросто кратко описать погоду Хорватии и Черногории, побережья которых вытянуты с севера на юг. Настоящий купальный сезон в Хорватии возле Сплита начинается с середины июня, в июле-августе вода уже прогревается до 25—26 °С. Во второй половине лета на всей Адриатике устанавливается по-настоящему жаркая погода.

Египет. Курорты, расположенные на Красном море, предлагают пляжный отдых круглогодично

Осень: "бархатные" Турция и Крит

Начало осени — это бархатный сезон практически по всей южной части Европы.

Турция

Она осенью хороша. В октябре на побережье между Мармарисом и Фетхие температура воздуха днем достигает 29 °С, воды — 24 °С. Что уж говорить о расположенной еще южнее Анталье? Осень в этих краях возьмет свое в ноябре: воздух остывает до 23 °С днем, а вода — до 19 °С. И даже в декабре здесь еще тепло (около +20 °С), а температура воды не опускается ниже 17—18 °С.

Египет

Осень здесь — начало нового сезона. Погода сравнима с той, что бывает в мае.

Болгария

В начале осени бархатный сезон хорош на побережьях Болгарии и Адриатики. В Болгарии дети идут в школы 15 сентября, и в первую декаду побережье довольно людное. А потом внезапно исчезают лежаки и зонтики, закрываются пляжные кафе, но купаться и загорать еще можно. Только приезжать нужно на юг — в окрестности Бургаса и Созополя.

Греция

В начале осени еще жарко и многолюдно на Крите, лежащем южнее упоминавшихся выше Болгарии, Хорватии, Черногории. Бархатная осень добирается на Крит только ближе к октябрю.

Анталья. До середины осени курорты Египта и Турции — конкуренты

Особенности тропиков

Близко к экватору, в тропиках расположены такие популярные у наших сограждан пляжные регионы, как Куба, Доминикана, побережье полуострова Индостан (Гоа), остров Шри Ланка, Мальдивский архипелаг, курорты Таиланда и Вьетнама, островов Бали и Хайнань.

В их климате есть много общего, ведь чем ближе к экватору, тем меньше изменяется погода на протяжении года. Температура воздуха держится в пределах 27—35 °C, морской воды — 26—29 °C. Хотя в каждом конкретном регионе возможны колебания на пару градусов в ту или иную сторону. Но для жителей умеренных широт (к которым относимся и мы) везде в тропиках просто тепло и влажно. Идиллию могут разрушить разве что ливни и ураганы. Но и здесь не все плохо. Такие природные явления приходятся на вполне определенные сезоны.

Жизнь в тропиках имеет один нюанс, который многие отдыхающие просто не знают. Вблизи экватора длина светового дня почти неизменна — около 12 ч. Солнце исчезает за горизонтом около 19:00. Сумерек почти нет, темнота наступает внезапно. Сравните ситуацию с Северным Причерноморьем. Тем же пляжным курортом Железным портом в Херсонской области. 15 июля, в разгар лета, в Железном Порту световой день длится все 15 часов! Солнце сядет в 20:30, но еще добрый час будет более-менее светло. В Нуса-Дуа (остров Бали) световой день едва преодолеет отметку в 12 часов, уже в 18:45 светило мгновенно утонет в море, и станет темно. Поэтому, планируя отдых в тропиках, думайте заранее, чем займетесь вечерами.

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