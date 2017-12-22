По фильму "Червоный" снимут приквел

Фильм "Червоный", который вышел летом этого года и стал одним из лучших украинских фильмов, получит приквел. Так, Госкино заключило контракт о предоставлении финансовой поддержки фильму "Червоный. Без линии фронта".

Размер поддержки составит 21,95 млн грн. Общая стоимость производства оценивается в 43,9 миллиона.

Снимать ленту будет Заза Буадзе, который был режиссером первого фильма. Автор сценария — Андрей Кокотюха, а продюсеры — Владимир Филиппов и Алла Овсянникова.

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По словам режиссера, фильм основан на первых двух главах романа Кокотюхи "Червоный" и рассказывает о том, как происходило становление героической личности главного героя. По сюжету приквела, командир повстанцев Даниил Червоный берет под контроль родное село своей возлюбленной Ульяны и верит в возможность начать мирную жизнь во время войны, но наступление Красной Армии разрушает его планы и окончательно лишает иллюзий.

Напомним, в широкий украинский прокат вышла одна из самых долгожданных премьер года — фильм "Киборги" Ахтема Сеитаблаева. Это первая художественная картина о событиях на Донбассе, а именно — о борьбе украинских защитников за Донецкий аэропорт в сентябре 2014 года. Журналисты "Сегодня" побывали на допремьерном показе, который состоялся в одном из столичных кинотеатров. В зале были члены съемочной группы, выжившие бойцы и семьи погибших героев.