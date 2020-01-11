По фильму "Паразиты" HBO снимет мини-сериал

Проект разрабатывают режиссер оригинальной версии Пон Джун-хо и постановщик Адам МакКей

"Паразиты" Фото: YouTube

Южнокорейский фильм "Паразиты", который получил Золотую пальмовую ветвь, станет основой для нового мини-сериала HBO. Об этом сообщает Variety.

Украинский фильм "Атлантида" произвел настоящий фурор на венецианском кинофестивале:

Проект разрабатывают режиссер оригинальной версии Пон Джун-хо и постановщик Адам МакКей ("Власть", "Игра на понижение").

Как известно, фильм рассказывает историю бедного семейства Ким, которое постепенно входит в доверие к богачам Паркам и обживается в их доме. Безобидное самозванство приводит к смертельным последствиям. Кстати, фильм получил "Золотой глобус" как лучший иностранный фильм.

Дата выхода, количество серий и актерский состав американских "Паразитов" не называются.

Напомним, фильм "Паразиты" вошел в шорт-лист претендентов на премию "Оскар 2020" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Среди попавших в короткий список есть две российские картины: "Дылда" Кантемира Балагова и мультфильм "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита.

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