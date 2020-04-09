Интервью

"По мишени так ни разу и не попал": Артур Логай рассказал о съемках "Консультанта"

13 апреля на телеканале "Украина" состоится премьера криминального сериала

В понедельник, 13 апреля, на телеканале "Украина" состоится премьера криминальной мелодрамы "Консультант" совместного производства компании Star Media и канала. В центре сюжета нового сериала оказываются оперативники, которые распутывают самые сложные преступления. Роль одного из них – капитана полиции Щура – исполнил актер Артур Логай. В эксклюзивном интервью он рассказал не только об особенностях подготовки к этой роли, но и о событиях, которые изменили его жизнь, и опыте партнерских родов.

Артур Логай Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Артур, как вы готовились к своей новой роли? Обучались каким-то навыкам?

У меня уже перед съемками было в запасе достаточно спортивных навыков, которыми должен обладать оперативник. Изначально мой герой Щур был прописан другим – полный, немного неуклюжий, смешной – я бы точно не смог его сыграть.

С нами на площадке работал консультант-криминалист Александр, в прошлом судмедэксперт, и я просил его брать меня с собой на выезды, чтобы посмотреть, как это происходит, какие там процедуры, как общаются с жертвами, что люди ощущают, когда приезжают на убийство. Вот лежит перед тобой человек, который уже ушел из жизни. Это же откладывает большой отпечаток на твое поведение, ощущения, в глазах что-то должно меняться. Я хотел понять, что происходит внутри, когда ежедневно видишь такие картинки. К сожалению, на выезд попасть так и не получилось, но Александр присылал мне некоторые фотографии с места происшествия для ознакомления.

Артур Логай Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Пистолет вы держать умели или учились прямо на съемках?

Умел. Понятное дело, что в кадре мы не стреляли боевыми патронами, не целились по людям. Но были съемки в охотничьем клубе, где нужно было стрелять из охотничьего оружия. В детстве мне дед давал пострелять. Помню, я то ли плечо тогда выбил, то ли набил на нем огромную шишку. Но с того момента ружье в руки не брал.

А когда пришлось стрелять на съемочной площадке по мишени, так ни разу и не попал. Хотя по сюжету мой партнер Кержнер должен был промазывать, а Щур попадать. После этой сцены я решил пройти курс стрельбы из боевого оружия.

Кадр из сериала "Консультант" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В вашей жизни были события, которые вас сильно изменили – сделали сильнее, или заставили по-другому смотреть на какие-то вещи?

Таких событий было несколько. Из последних – рождение сыновей. Появилась ответственность. Если раньше ты был сам себе предоставлен, что хотел, то и делал, то сейчас, конечно, все по-другому. Ты не можешь себе позволить сидеть ровно на заднице, потому что несешь ответственность за тех, кого создал.

Мы понимаем, что все в этом мире, к сожалению, упирается в деньги. Да, ребенок может быть счастливым в однокомнатной квартире, в одних кроссовках и без игрушек, выходить на детскую площадку и проводить время с родителями. Но закинем на 16 лет вперед и задумаемся, что мы сможем ему дать, когда он, например, скажет: "Папа, я хочу учиться в Европе". Или когда ему не хватит пары баллов, чтобы учиться на бюджете, а ты не сможешь ему помочь. Мне хочется, чтобы дети были счастливы сейчас и потом, чтобы моя супруга улыбалась чтобы вся моя семья жила хорошо. С возрастом понимаешь, что родители, бабушки, дедушки, сыновья, жена требуют твоего внимания и заботы.

Артур Логай с семьей Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Вы присутствовали с супругой на родах. Как вам такой опыт, советуете мужчинам?

В этот момент женщине очень нужна твоя поддержка. Схватки у нас начались около 2 часов ночи. Приехали в роддом и нам сказали, что нужно немного подождать. Мне было очень больно смотреть на жену, было жалко ее. Родила она где-то в 2 часа дня. За 12 часов я видел многое. Мужики боятся увидеть на родах что-то такое, что отвернет их от женщины, что она перестанет для них быть сексуальной. На меня это так не повлияло. Ты просто берешь и делаешь, потому что супруге нужна твоя помощь.

Когда уже пришел врач-акушер, я спросил, можно ли выйти покурить. Сказали, время еще есть, иди, не парься. Но когда возвращался, услышал дикий крик со стороны, где была наша родильная комната. В своей жизни я еще такого крика не слышал. В палату меня не пустили, и я просто посыпался от осознания того, что в этот момент ничего не могу сделать. Слышишь, что жене больно и она кричит, но не знаешь, все ли там хорошо. Начинаешь молиться, плакать, в нервах ходить по этому коридору. Когда крики прекратились и меня впустили, наше чудо уже лежало у супруги на груди. И в этот момент я предложил ей выйти за меня замуж еще раз.

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