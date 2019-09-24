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По роману Чака Паланика "Невидимки" снимут сериал: что известно

Сценаристом сериала выступит Дженнифер Йель

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:48
Чак Паланик
Чак Паланик
Фото: Getty Images

Роман американского писателя Чака Паланика, который недавно стал жертвой мошенников, "Невидимки" (Invisible Monsters) будет адаптирован для телевидения. Отметим, что роман был издан еще 20 лет назад.

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По информации Deadline, сценаристом сериала выступит Дженнифер Йель ("Легион", "Покои", "Декстер"). Генеральный директор Entertainment Fabrik Хенрик Бастин и президент Мелисса Ауате выступят исполнительными продюсерами проекта.

О дате выхода, а также актерском составе пока информации нет.

По сюжету книги, Шеннон Макфарленд – бывшая топ-модель, карьера которой была в миг перечеркнута выстрелом из винтовки, изуродовавшим ей пол-лица. Теперь она невидимка — человек, скрывающий свое лицо за вуалью.

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Втроем, вместе со своим бывшим парнем Манусом и красавицей-незнакомкой Брэнди, главная героиня занимается мошенничеством, благодаря которому всегда имеет доступ к различным наркотикам. Жизнь катится по наклонной, но еще не время с ней прощаться, ведь Шеннон должна отомстить всем, из-за кого она страдает.

Напомним, ранее киностудия актера Джеймса Франко, известного по фильмам "Человек-паук", "Харви Милк" и "Оз: Великий и Ужасный", выкупила права на экранизацию романа Чака Паланика "Рент: биография Бакстера Кейси".

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