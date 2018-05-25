По роману создателя "Игры престолов" сделают мультфильм

Речь идет о книге "Ледяной дракон"

Джордж Р. Р. Мартин. Фото: Getty

Совсем недавно писатель Джордж Р. Р. Мартин рассказал, какое несоответствие сериала "Игра престолов" оригинальным книгам убрал бы, и кого из персонажей вернул. А теперь появилась новость, что киностудия Warner Bros. готовит анимационный фильм по мотивам фантастического романа Мартина "Ледяной дракон". Более того, автор книги станет продюсером картины, пишет издание Variety.

По словам самого писателя, проект никак не связан со вселенной "Песни льда и пламени" и "Игрой престолов". Роман "Ледяной дракон" вышел в 1980 году. В центре сюжета – девушка Адара и ледяной дракон, с которым она подружилась после смерти матери. Об этом существе ходят легенды, и люди его боятся – когда он пролетает в небе, то земля замерзает и покрывается льдом.

Но главную героиню не пугают эти рассказы, ведь она сама родилась зимой, во время сильных морозов. Она продолжает дружить с ледяным драконом, защищающим девушку от огнедышащих драконов, нападающих на ее город. Дата выхода фильма пока неизвестна.

Напомним, еще один сериал выйдет по роману Джорджа Р. Р. Мартина. В сети уже появился тизер-трейлер научно-фантастического сериала по роману Джорджа Р. Р. Мартина "Летящие сквозь ночь" и первый сезон из 10 серий выйдет осенью 2018 года.

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