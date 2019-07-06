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Поцемаемся? ТОП-5 самых красивых поцелуев из популярных фильмов

Весь мир 6 июля отмечает День поцелуев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:24
Кадр из фильма "Дневник памяти"
Кадр из фильма "Дневник памяти"
Фото: YouTube

Неофициальный праздник Всемирный день поцелуя отмечается 6 июля. Для тех, кто хочет немного романтики и красивых поцелуев – мы сделали интересную подборку – самые красивые поцелуи в кино.

Интересные факты о первых поцелуях звезд:

Оказывается, не так просто в фильме показать красивый романтический поцелуй. Очень часто киношники делают десятки дублей, чтобы сделать все так, как нужно.

"Титаник"

Сцена поцелуя на корме корабля с момента выхода картины считается лучшей в истории кино. Стоя на корме "Титаника", который мчится навстречу своей гибели, окрыленные молодые Роуз и Джек сомкнули уста в поцелуе, который скрепит их любовь. Ради такого поцелуя стоит смотреть фильм.

"Грязные танцы"

Патрик Суэйзи в образе харизматичного хулигана покорил сердца миллионов. Семнадцатилетняя Бэби становится ученицей Джонни не только в танцах, но и в искусстве любви. Чувственная сцена в бунгало, где молодые люди двигаются и целуются в такт музыке – не оставит никого быть равнодушными.

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"Человек-паук"

Супергеройская история про Питера Паркера, который ловко перепрыгивает с одного здания на другое благодаря способностям паука стала более лирической именно после сцены поцелуя. Красотка Мэри Джейн нежно поцеловала Паркера-паука под проливным дождем.

"Дневник памяти"

В этом фильме было много поцелуев. Все они не похожи один на другой. Но, все же, первенство стоит отдать сцене под проливным дождем, когда Ной и Элли через столько лет вновь встретились и поняли, что ничего не закончилось, а любовь жива.

"Перл Харбор"

Серьезный фильм с лирическими, нежными и чувственными моментами. Одним из таких можно считать поцелуи Дэнни и Эвелин. Красивая постельная цена на фоне военной ситуации, внезапного воскрешения возлюбленного делают фильм еще драматичнее.

Напомним, в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" звезды поделились своими воспоминаниями о поцелуях. Оказалось, для Анны Добрыдневой первый поцелуй стал кошмаром. А вот звездные мужчины до сих пор не могут забыть эти яркие впечатления. 

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Источник: Сегодня
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