Поцемаемся? ТОП-5 самых красивых поцелуев из популярных фильмов
Весь мир 6 июля отмечает День поцелуев
Неофициальный праздник Всемирный день поцелуя отмечается 6 июля. Для тех, кто хочет немного романтики и красивых поцелуев – мы сделали интересную подборку – самые красивые поцелуи в кино.
Интересные факты о первых поцелуях звезд:
Оказывается, не так просто в фильме показать красивый романтический поцелуй. Очень часто киношники делают десятки дублей, чтобы сделать все так, как нужно.
Сцена поцелуя на корме корабля с момента выхода картины считается лучшей в истории кино. Стоя на корме "Титаника", который мчится навстречу своей гибели, окрыленные молодые Роуз и Джек сомкнули уста в поцелуе, который скрепит их любовь. Ради такого поцелуя стоит смотреть фильм.
Патрик Суэйзи в образе харизматичного хулигана покорил сердца миллионов. Семнадцатилетняя Бэби становится ученицей Джонни не только в танцах, но и в искусстве любви. Чувственная сцена в бунгало, где молодые люди двигаются и целуются в такт музыке – не оставит никого быть равнодушными.
Читайте такжеДень поцелуя 2019: картинки и открытки с праздником
Супергеройская история про Питера Паркера, который ловко перепрыгивает с одного здания на другое благодаря способностям паука стала более лирической именно после сцены поцелуя. Красотка Мэри Джейн нежно поцеловала Паркера-паука под проливным дождем.
Серьезный фильм с лирическими, нежными и чувственными моментами. Одним из таких можно считать поцелуи Дэнни и Эвелин. Красивая постельная цена на фоне военной ситуации, внезапного воскрешения возлюбленного делают фильм еще драматичнее.
Напомним, в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" звезды поделились своими воспоминаниями о поцелуях. Оказалось, для Анны Добрыдневой первый поцелуй стал кошмаром. А вот звездные мужчины до сих пор не могут забыть эти яркие впечатления.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram