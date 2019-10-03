Почему "Двойник" с Уиллом Смитом нужно посмотреть: эксклюзивные комментарии создателей фильма

В прокат фильм выходит уже с 10 октября

"Двойник" Фото: пресс-служба

Фильм "Двойник" – захватывающий масштабный экшн и настоящий технологический шедевр. Создатели фильма утверждают, что им удалось показать олицетворение всего того, что зрители так любят в экшн-фильмах и уверены, что подарят каждому уникальный кинотеатральный опыт.

Почему Уилл Смит заявил, что не будет идти в политику:

"Двойник" – это не просто хорошее кино, это совершенно новый мир и новаторский подход к кинопроизводству. В нем мы увидим сразу двух Уиллов Смитов – 51-летнего наемного убийцу Генри Брогена и его двойника – 23-летнего Джуниора. Джуниор – это полностью цифровая копия взрослого героя Смита, выполнена настолько филигранно, что ни у кого не возникнет и тени сомнения в его реалистичности и возраста. "Двойник" – вызов всему, что вы когда-либо видели", – прокомментировал режиссер Енг Ли.

"Двойник" Фото: пресс-служба

Эта идея превратилась в реальность благодаря продюсерам Джерри Брукхаймеру и Дэвиду Эллисону: "Я очень горжусь этим фильмом, Енгом Ли, а также всей командой, что так долго трудилась над лентой. Благодаря их мастерству и новейшим технологиям, нам удалось создать невероятную кинокартину, которую вы должны увидеть, чтобы убедиться в наших словах", – прокомментировал Дэвид Эллисон. Джерри Брукхаймер, в свою очередь, описал ленту более лаконично: "Это самая масштабная премьера года от выдающегося режиссера в дуэте с лучшим актером".

Режиссер фильма справился с поставленной задачи на отлично: благодаря захватывающему и оригинальному сюжету зритель получил уникальную возможность почувствовать себя частью масштабного фильма: "Идея, заложенная в ленту – фантастическая. Тебя начинает преследовать собственный клон, который, кроме всего, еще и младше тебя", – отметил Брукхаймер.

По сюжету, 51-летнего Генри (Уилл Смит) преследует наемный убийца. Но кто же он? Им оказывается 23-летний Джуниор, роль которого тоже выполнил Уилл Смит. И это не просто компьютерное омоложения, Джуниор – полностью цифровой человек, зеркальная копия взрослого Генри, которая взаимодействует и борется со взрослой версией себя.

Уилл Смит Фото: пресс-служба

"Все, что мы создали на съемочной площадке – уникально", – поделился своими впечатлениями Уилл Смит. "Когда мне показали первые кадры того, как я могу выглядеть в фильме, я не поверил своим глазам, ведь это был действительно я! Несмотря на 23-летнюю копию себя, мне показалось, что кто-то забрал у меня прожитые годы. "Двойник" – это настоящий кинематографический прорыв, а задействованы во время съемок технологии безвозвратно изменят подход к съемочного процесса в будущем".

Идея клонирования является ключевым для ленты, ведь именно она усиливает сюжет и предоставляет ему настоящей уникальности. Опытный наемный убийца Генри Броген, который решает отойти от дел, становится мишенью для бывших боссов. Теперь на героя охотится его собственный клон – 23-летний киллер, которому любой ценой нужно убить Генри. Генри и Джуниора ждет одно из самых эпических противостояний, что забросит их в живописные уголки мира: Будапешт, Картахену и в городок Саванна, штат Джорджия. Опасные погони и смертоносные столкновения поразят зрителя своей постановкой.

"Двойник" Фото: пресс-служба

Однако, несмотря на огромный опыт съемок в боевиках, роль в новой ленте стала настоящим вызовом для Уилла Смита. Актер признался, что раньше не смог бы воплотить свой перфоманс на экране, поскольку еще не было нужного опыта. На плечи Уилла легла двойная ответственность, и именно этого требовали от него создатели фильма.

"Работать над фильмом было невероятно трудно", – рассказал супервайзер цифровых эффектов Гай Уильямс. "Мы сознательно выбрали этот курс, ведь понимали – только так достигнем нужного результата. Нам не хотелось избегать острых углов и урезать свободу кадров, чтобы облегчить визуальные эффекты. Мы выкладывались на сто процентов, чтобы зрители действительно поверили в то, что на экране они видят двух абсолютно идентичных героев".

Уиллу Смиту был брошен одновременно эмоциональный и технический вызовы, потому что режиссер настаивал на съемке с максимальной частотой кадров – 120 в секунду в формате 3D с расширением 4К! "Двойник" – это как фокусник, который выполняет трюки без дыма и зеркал. Ты чувствуешь, что стоишь посреди сцены и тебе не о чем скрыться", – отметил Уилл Смит.

"Двойник" Фото: пресс-служба

Создатели фильма рассказали, что создание цифрового клона было для них трудной задачей. Все знают Уилла Смита, его манеры, жесты. Именно поэтому нужно было как можно правдоподобнее изобразить его. Впрочем, только зрители смогут вынести свой вердикт: удалось реализовать этот замысел. По словам технического супервайзера Бена Жерве, зрителей ждет невероятный опыт, который они переживут впервые во время просмотра боевика.

"Енг Ли пытался донести до зрителей весь спектр новейших технологий, с помощью которых была снята картина "Двойник". И в первую очередь – это ощущение погружения и присутствия в кадре. Более того, во время съемок фильма было использовано технологию высокочастотной смены кадров, что придало фильму "плавности" движения. Ты как погружаешься во все, что происходит вокруг. Ты там, вместе с героями в гуще событий", – добавил Жерве.

"Двойник" Фото: пресс-служба

От актеров процесс съемок требовал не менее усилий. Им пришлось учиться играть по-новому. Сидя в специальном кинотеатре на съемочной площадке, они отслеживали все тестовые кадры, чтобы лучше понять уровень сложности и новизны формата. И это было потрясающе! Актерам даже пришлось отказаться от привычного макияжа, ведь детализация кадра настолько впечатляющая, что теперь зритель сможет заметить даже кровеносные сосуды на их лице.

"Я была в восторге, ведь мне удалось присоединиться к действительно особому проекту. Для меня это новый опыт", – рассказала Мэри Элизабет Уинстед. "Обычно все происходит совсем иначе: тебе наносят плотный слой грима и ты начинаешь работать. Но на этот раз все было не так, мы старались быть как можно более реалистичными. Основное условие Ли звучала так: "Никаких уловок, никаких барьеров между зрителем и актером". Признаюсь честно, я была совсем не против тратить меньше времени на макияж".

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"В этом фильме я вложил все, чему научился за последние годы. Я вдохновлялся прошлым опытом съемок таких фильмов как "Жизнь Пи", "Горбатая гора", "Крадущийся тигр, затаившийся дракон". Именно благодаря этим лентам мне удалось реализовать "Двойника". А возможность снимать больше ста кадров в секунду – вот, где ты чувствуешь себя по-настоящему свободным", – признался Енг Ли.

"Поверить не могу, когда мы закончим съемки, я увижу себя 23-летнего! Это что-то невероятное, я снимался в фильме с младшей версией себя самого", – добавил Уилл Смит.

Фантастический экшн "Двойник" выходит в кинотеатрах с 10 октября.

Напомним, актер Уилл Смит сыграет главную роль в фантастическом проекте "Гениальность".

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