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Почему Джоан Роулинг "хоронят" в Twitter и что не так с ее новой книгой

Сегодня, 18:14

Некоторые фанаты предрекли автору "Гарри Поттера" завершение карьеры

Пользователи социальной сети Twitter начали массово "хоронить" знаменитую писательницу, автора "Гарри Поттера" Джоан Роулинг. Под хештегом "#RIPJKRowling", который означает "покойся с миром Джоан Роулинг" они публикуют информацию о ее смерти. А причиной тому стала новая книга Роулинг "Дурная кровь" (Troubled Blood).

Джоан Роулинг
Джоан Роулинг
Фото: Getty Images

"Не могу поверить, что она умерла... это был последний снимок, сделанный перед ее смертью", – написал один из пользователей в Twitter и опубликовал изображение с крысой.

Еще один пользователь опубликовал фотографию, на которой изображены снимки Волан-де-Морта и Джоан Роулинг. Автор твита пожелал писательнице "лететь высоко".

Причиной новой волны хейта, как мы уже сообщили, стал новый детектив писательницы, который она издает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Дело в том, что убийца в книге переодевается в женщину. Пользователи сочли этот сюжетный элемент ненавистью к трансгендерам.

В рецензии издания The Cut автор статьи полагает, что мораль заключается в том, чтобы "никогда не доверять мужчине в платье". Автор рецензии отметил, что злодей, который переодевается в женщину, вызовет волну критики среди читателей. В итоге так и произошло, а хештег "#RIPJKRowling" стал самым популярным в Twitter и вызвал общественный резонанс.

Отметим, что это не первый раз, когда от Джоан Роулинг отворачиваются фанаты. В августе Роулинг отказалась от премии из-за скандала вокруг трансгендеров,

Ранее скандал с Роулинг разразился после того, как она иронизировала насчет авторской колонки с заголовком: "Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют". Тогда писательница написала, что видимо автор забыл слово "женщины". Слова писательницы сразу же вызвали негодование фанатов.

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