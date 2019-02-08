Почему нужно идти на комедию "Встреча одноклассников"? Впечатления украинских звезд

Звезды канала НЛО TV уже успели посмотреть фильм и поделиться своими впечатлениями

"Встреча одноклассников " Фото: пресс-служба

С 31 января в украинский прокат вышел фильм "Встреча одноклассников". Это комедия о трех друзьях-одноклассниках, которые, успев многое повидать на своем пути, спустя 25 лет собираются весело отметить встречу в родной школе.

Звезды канала НЛО TV уже успели посмотреть фильм "Встреча одноклассников" и поделиться своими впечатлениями от просмотра.

Иванна Онуфрийчук – ведущая шоу "Без краватки":

Иванна Онуфрийчук и Павел Зибров Фото: пресс-служба

- В первую очередь, мне интересно было посмотреть фильм потому, что в нем снялись сразу два гостя моего шоу "Без Краватки" – Андрей Бурым и Валерий Харчишин. Хотелось поддержать их и оценить актерскую игру. Хочу сказать, что фильм превзошёл мои ожидания! Он настолько легкий, простой и позитивный. Подчеркивает ценность и настоящее значение дружбы. В конце фильма я даже заплакала на трогательном моменте (улыбается).

На этот фильм стоит пойти как с лучшими друзьями, так и с любимым человеком. Ведь в нем есть все – и дружба, и любовь, и семейная история!

Дмитрий Соловьев – актер сериала "Дефективы":

Дмитрий Соловьев Фото: пресс-служба

- Фильм очень порадовал. Я смеялся несколько раз так громко, что на меня оглядывались зрители. Много довольно жесткого юмора, а именно это и порадовало меня, потому как я фанат всякой чернухи (улыбается).

Это фильм для всех возрастов. Каждый воспримет его по-своему. Но актуальность принесет тем, кому за тридцать. И тем, кто давно уже не появлялся в своих альма-матер после выпуска.

Анна Гресь – актриса шоу "Мамахохотала":

Анна Гресь Фото: пресс-служба

- Мне фильм понравился! Даже больше скажу – он превзошел мои ожидания! Реально качественный украинский продукт! Большая плотность юмора, круто снято, очень красивый цветокор, классная актерская игра, знакомые жизненные ситуации. Думаю, многие смогут узнать в этом фильме если не себя, то своих знакомых так точно (улыбается).

Идти на него можно с кем угодно! Главное, чтобы человеку было больше 16 лет, так как есть возрастные ограничения. Возьмите девушку/парня, подругу/друга, или тех же одноклассников, чтобы это выглядело максимально трушно (улыбается). Мои знакомые приходили с родителями, им тоже понравилось:).

Серж Куницын – ведущий шоу "Оттак Мастак":

Серж Куницын с женой Фото: пресс-служба

- Невероятный позитив! Фильм пролетел на одном дыхании – настолько динамично и весело! С одной стороны, простой сюжет – встреча одноклассников. Но на самом деле, "внутри" оказалась очень глубокая история человеческих отношений. Она отлично исполнена – с качественным юмором и драматургией, актерской игрой и красочной картинкой! Мы в восторге!

Однозначно семейный фильм, но без детей, есть ограничения по возрасту. Юмор простой, но местами пикантный – не пошлый, а пикантный! Я был с женой – нам ужасно понравилось! Благодарны НЛО TV и Ивану Букрееву за качественный украинский кинематограф!

Женя Янович – актер "Мамахохотала":

Женя Янович Фото: пресс-служба

- Емоції? Було легко. Я насміявся і розумів, що очікування від фільму виправдались – це головне!

Обов’язково сходіть! Це дуже по-дорослому, але ні разу не пошло! Смішно, але ні разу не шароварщина! Моментами мило, але ні разу не блювотно!

Отметим, "Встреча одноклассников" – это полнометражный фильм, рассказывающий о трех друзьях, которые многого добились в жизни, но и приобрели много проблем. Они встречаются 25 лет спустя после выпускного. Это адаптация датской комедии Klassefesten, снята по заказу телеканала НЛО TV компанией Tauras Films при участии Idea Production и "Кинокомпании ММД".

Напомним, ранее редактор фильма и телеканала НЛО TV Дмитрий Шостак специально для Сегодня.Lifestyle рассказал о том, что такое адаптация, как сделать из актеров "живых людей", а не преподавателей украинского языка и чего ждать от "пошлого" фильма.

Также директор телеканала НЛО TV и продюсер фильма "Встреча одноклассников" Иван Букреев рассказал сайту Сегодня.Lifestyle о том, что это за фильм и чего от него ожидать.

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