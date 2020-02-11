Почему нужно посмотреть спортивную драму "Пульс": ТОП-10 фактов о фильме

Картина выйдет на широкие экраны весной 2020 года

Кадр из фильма "Пульс" Фото: YouTube

Вслед за трейлером украинской спортивной драмы "Пульс" создатели картины рассказали интересные факты о съемках, актерах и самой картине.

Отметим, что спортивная драма "Пульс" повествует реальную историю молодой спортсменки, которая живет в маленьком городке и хранит большую мечту – попасть на Олимпиаду. Ее спортивная карьера только начинается, но в результате ужасной автомобильной аварии девушка получает тяжелые травмы и почти теряет зрение. Кажется, что теперь Оксана не имеет шансов не только на желанные Олимпийские игры, но и на нормальную жизнь. Однако она не собирается сдаваться и стремится доказать: на пути к настоящей мечте не существует преград.

Четырехсерийный фильм производства телеканала "Украина" попал в тренды YouTube:

"Для меня было важно рассказать историю девушки, которая плохо видит, именно через мотивационное кино, цель которого показать: она смогла, сможешь и ты. Чтобы все осознали, что каждый имеет внутреннюю силу преодолевать препятствия, которые порой кажутся непреодолимыми. Это важная часть фильма и нашей повседневной жизни в целом", – поделился режиссер фильма Сергей Чеботаренко.

ТОП-10 интересных фактов о фильме "Пульс":

Сюжет фильма основан на реальной истории украинской спортсменки, легкоатлетки, Параолимпийской чемпионки 2008 года, пятикратной серебряной и бронзовой призёрши летних игр 2008, 2012 и 2016 годов – Оксаны Ботурчук.

Оксана Ботурчук приняла активное участие в создании фильма. Она помогала во время написания сценария, а также выступила консультантом при подготовке к съемкам спортивных эпизодов (которых в фильме очень много). Также вместе с командой фильма "Пульс" Оксана открыла забег в Борисполе.

Актриса Наталья Бабенко, чтобы максимально вжиться в роль, тренировалась полгода по программе подготовки профессиональных спортсменов.

По сюжету в разное время у Оксаны случается две больших влюбленности. Героев зовут Максим и Сергей. Интересное совпадение, что у актеров, которые играют этих персонажей, такие же имена: Максима играет Максим Самчик, а Сергея – Сергей Лузановский.

Непростой путь спортсменов к победе – это лучший пример борьбы за мечту и сильная мотивация действовать.

Кадр из фильма "Пульс" Фото: пресс-служба

Режиссер Сергей Чеботаренко несколько лет искал "ту самую" историю и рассмотрел сотни вариантов для будущего сценария. Однажды он случайно наткнулся на историю Оксаны, после чего почти сразу уехал в Днепр, где сейчас живет спортсменка. После знакомства с Оксаной у него не осталось сомнений – именно ее история, это то, что он так долго искал.

Во время работы над фильмом Сергей Чеботаренко сам начал заниматься бегом и присоединился к беговым комьюнити, чтобы лучше окунуться в эту тему и понять ее.

В фильме много внимания уделено тренировкам главной героини. Ее путь начинается с маленького стадиона родного города и проходит сквозь новые испытания и спортивные площадки. Поэтому съемки фильма проходили на многих стадионах Киева, в том числе, и на НСК "Олимпийский". По словам режиссера фильма Сергея Чеботаренко, такая эволюция стадионов в кадре также показывает внутреннее развитие Оксаны.

Одну из сцен снимали в начале осени, когда внезапно похолодало и пошел дождь. По сюжету события происходят летом, поэтому не только главные герои, но и массовка, игравшая зрителей на трибуне, должна была быть легко одета. В связи с этим руководитель актеров массовых сцен перед командой "Начали" должен был внимательно следить, чтобы никто не остался в теплых кофтах и ​​куртках в кадре. Ведь именно так и случаются печально известные киноляпы.

Для продюсера Егора Олесова и оператора Юрия Короля "Пульс" – четвертая совместная работа. Ранее они вместе работали над фильмами "Незламна", "Сторожевая Застава" и "Захар Беркут".

Съемки спортивной драмы "Пульс" были завершены в начале осени. Дата выхода фильма – 19 марта 2020.

Напомним, ранее в Сети появился официальный тизер картины "Пульс".

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