Почему перезагрузка "Беверли-Хиллз, 90210" стала самым рейтинговым дебютом Fox и сколько заработали актеры

Оказывается Fox не прогадал, выпустив перезапуск легендарного сериала

"Беверли-Хиллз, 90210" Фото: Getty Images

Перезапуск культового сериала "Беверли-Хиллз, 90210", который состоялся в прошлую среду, стал самым рейтинговым летним дебютом канала Fox. Об этом сообщает издание Рeople.

Смотрите видео о том, чем сериалы из 90-х привлекают до сих пор:

Это был самый рейтинговый летний дебют за последние два года (с 30 мая 2017 года), и он является самым популярным летним дебютом Fox за всю историю (с общей трехдневной потоковой аудиторией на Hulu и Fox Now – 879 000 зрителей).

К просмотру сериала присоединились 6,1 миллиона зрителей. В новой версии сериала сыграли Габриэль Картерис, Шеннен Доэрти, Дженни Гарт, Брайан Остин Грин, Джейсон Пристли, Тори Спеллинг и Йен Зиринг. Не появился в сериале только Люк Перри, он умер весной этого года от инсульта. Кроме того, как сообщает The Hollywood Reporter, актерам заплатили не только за игру в сериале, но и за внедрение новых идей в сюжете и режиссирование.

Так, все главные герои "Беверли-Хиллз" получили по 70 тысяч долларов за каждую серию. То есть за весь сезон каждому актеру заплатили 420 тысяч долларов. Звезды Дженни Гарт и Тори Спеллинг кроме этой суммы получили еще 15 тысяч долларов за внедрение новых идей в продолжении сериала. А актер Джейсон Пристли еще и подрабатывал режиссером, работа которым принесла ему 46 тысяч долларов.

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Отметим, что сюжет сразу же удивил зрителей – вместо персонажей, актеры играют... сами себя. История начинается встречей актерского каста в Лас-Вегасе на юбилей выхода сериала. Они рассказывают о своей жизни, сколько у кого детей, как идет карьера и кто развелся. После этой встречи у Тори появилась идея перезапуска сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Якобы канал Fox сразу с радостью поддержал идею, а вот друзья по телешоу восприняли ее скептически. Однако все поменялось через несколько дней...

Смотрите трейлер 3 серии сериала "Беверли-Хиллз, 90210":

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Напомним, недавно исполнители главных ролей порадовали фанатов совместными фото.

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