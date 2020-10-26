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"Каждый из нас – немного Эмили": почему нашумевший сериал Netflix стал популярным в Украине

Сегодня, 16:54

Разбираем сериал на детали, чтобы понять причины его успеха

Сериал "Эмили в Париже" вышел в начале октября, и три недели уверенно держал первое место по количеству просмотров на Netflix в Украине. В чем его секрет популярности, и чем он так заинтересовал зрителей? Мы решили в этом разобраться.

Публикуем шесть причин, почему украинцы выбирали "Эмили в Париже"

  • Помогает отвлечься от стрессов и проблем

Этот сериал очень легкий и позволяет расслабиться и не думать ни о чем. Мы получаем множество стрессов на работе и в обычной жизни, так еще и мировая пандемия порождает чувство страха и давит на психику.

И да, этот сериал не лишен минусов и о них мы поговорим позже. Но иногда хочется попросту отключить голову, забыться и помечтать. И "Эмили в Париже" отлично удовлетворяет эти запросы.

  • Красивая картинка и атмосферный Париж

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Вторая причина – непревзойденная операторская работа и Париж, который показан таким атмосферным, изысканным и красивым. В Сети регулярно можно заметить комментарии – "после просмотра этого фильма я захотела поехать в Париж". И действительно, сериал влюбляет в этот город.

Также на кадрах присутствует буйство красок, отчасти в нарядах главной героини. И да, иногда это выглядело слишком претенциозно, но все равно притягивало взгляд и задавало общий тон сериалу.

  • Уверенная и яркая главная героиня

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Актриса Лили Коллинз создала образ оптимистичной главной героини, которая строит свою карьеру и не боится ввязываться в авантюру с переездом. Она не унывает и надеется на лучшее, даже оказавшись в чужой стране без знания языка. Эмили вызывает симпатию у зрителей.

Девушка очень хочет нравиться людям – и это скорее минус, чем плюс. Ведь это забирает у нее много энергии, а безразличие других часто расстраивает. Но каждый из нас – немного Эмили, и хочет, чтобы его принимали и любили. Поэтому, эта ее черта вызывает сопереживание, и также является частью шарма девушки.

  • Главный герой – красавчик

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Нужно ли подробно объяснять этот пункт? Скажем только, что образ Габриэля, который создал актер Лукас Браво – это источник радости для женской аудитории сериала, которой большинство.

  • Короткие и наполненные серии

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Еще один плюс – короткие серии по 30 минут. Если очень захотеть, сериал можно посмотреть за вечер или за выходной день.

  • Давно не выходило таких "гламурных" сериалов

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Давно не выходило таких ярких и сочных историй, которые показывают гламурную жизнь девушки. По стилю "Эмили в Париже" похож на "Дьявол носит Prada", а также на сериал "Сплетница", о котором Эмили часто вспоминает. И не стесняется признать, что всегда хотела быть похожа на его героиню – Серену ван дер Вудсен.

Все дело в том, что продюсер "Эмили" – Даррен Стар – ранее написал сценарий и выступил режиссером для фильма "Секс в большом городе", и отголоски его стиля можно заметить и тут.

Что в итоге?

Фото: instagram.com/emilyinparis

Не можем умолчать, что "Эмили в Париже" критикуют за слишком шаблонное изображение стереотипов о французах, и показ их на американский манер.

Также есть вопросы к главной любовной линии – отношениям, из-за которых Эмили врет своей подруге и делает ей больно.

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Но все же сериал принес много позитивных эмоций своим зрителям. Нужно признать, что людям просто нравится смотреть на богатую и красивую жизнь на экране, пусть она и далека от реальности. Иногда нам просто необходимо верить в сказку.

Ранее мы рассказывали, как зрители разобрали на мемы новый сериал "Эмили в Париже". Также мы сообщали, что "Сестра Рэтчед" стал самым просматриваемым новым сериалом Netflix.

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