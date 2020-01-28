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Почтили память Коби Брайанта: как прошел традиционный ланч перед вручением премии "Оскар"

Номинанты на премию посетили традиционный ланч накануне церемонии вручения статуэток

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:41
Традиционный оскаровский ланч
Традиционный оскаровский ланч
Фото: Getty Images

Накануне церемонии вручения премии Оскар 2020, номинантов которой объявили ранее, в Лос-Анджелесе состоялся ежегодный торжественный ланч оскаровских номинантов. Прием организовала Американская академия кинематографических искусств и наук, а состоялся он в отеле Beverly Hilton.

Смотрите в видео, почему претендент от Украины на премию Оскар выбыл из борьбы:

Актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры и композиторы вновь собрались в неформальной обстановке, чтобы пообщаться с коллегами и друзьями.

Режиссер Квентин Тарантино
Фото: Getty Images
Актриса Лора Дерн
Фото: Getty Images
Актер Брэд Питт
Фото: Getty Images
Актриса Шарлиз Терон
Фото: Getty Images
Актриса Рене Зеллвегер
Фото: Getty Images
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Во время мероприятия претенденты на главную кинонаграду делают традиционный общий портрет.

Традиционный оскаровский ланч
Традиционный оскаровский ланч
Фото: twitter.com/TheAcademy

В этом году ланч посетили режиссеры Квентин Тарантино, Грета Гервиг, Сэм Мендес, актеры и актрисы Флоренс Пью, Леонардо Ди Каприо, Шарлиз Терон, Пон Джун-хо и другие претенденты на Оскар 2020.

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Встречу в этом году начали с минуты молчания в память о погибшем Коби Брайанте. Брайант известен не только своими спортивными достижениями, но и тем, что он получил "Оскар" за лучший анимационный фильм "Дорогой баскетбол", снятый по его сценарию.

Напомним, ранее Американская киноакадемия назвала имена звезд, которые в этом году будут вручать статуэтки "Оскар" во время церемонии 9 февраля.

Церемонию вручения премии Оскар эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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