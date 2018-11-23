Почувствуй себя super старым: какие фильмы празднуют свой юбилей в этом году
В этом году многим знаковым фильмам исполняется 10, 20 и 30 лет
2018 год является знаковым для актеров, ведь в этом году многим фильмам исполняется 10, 15 и 20 лет! Например, "Железному человеку" с Робертом Дауни-младшим, который недавно отпраздновал свой день рождения, ознаменовавший старт киновселенной Marvel в этом году исполняется 10 лет. Даже "Сумеркам" уже один десяток. Предлагаем вспомнить лучших юбиляров в этом году.
Фильмы, которым 10 лет:
- "Железный человек"
- "Сумерки"
- "Темный рыцарь"
- "Хэнкок"
- "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"
- "Кунг-фу Панда"
- "Невероятный Халк"
- "ВАЛЛ-И"
- "Хеллбой 2"
- "Солдаты неудачи"
- "Миллионер из трущоб"
- "Семь жизней"
- "Мамма миа!"
- "Квант милосердия"
Фильмы, которым 15 лет:
- "Люди Икс 2"
- "Матрица: Революция"
- "В поисках Немо"
- "Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины"
- "Убить Билла"
- "Реальная любовь"
- "Последний самурай"
- "Властелин колец: Возвращение Короля"
- "Брюс Всемогущий"
- "Лара Крофт: Колыбель жизни"
- "Монстр"
Фильмы, которым 20 лет:
- "Большой Лебовски"
- "Страх и ненависть в Лас-Вегасе"
- "Шоу Трумана"
- "Армагеддон"
- "Спасти рядового Райана"
- "Блэйд"
- "Час Пик"
- "Вам письмо"
- "Куда приводят мечты"
- "Город ангелов"
Фильмы, которым 25 лет:
- "День сурка"
- "Парк Юрского периода"
- "Неспящие в Сиэттле"
- "Освободите Вилли"
- "Миссис Даутфайр"
- "Список Шиндлера"
- "Филадельфия"
Фильмы, которым 30 лет:
- "Битлджус"
- "Поездка в Америку (с Эдди Мерфи)"
- "Кто подставил кролика Роджера"
- "Крепкий орешек"
- "Рыбка по имени Ванда"
- "Последнее искушение Христа"
- "Отпетые мошенники"
- "Человек дождя"
- "Голый пистолет"
Напомним, недавно критики The Hollywood Reporter оценили все фильмы Marvel и даже составили собственный рейтинг от худшего к лучшему.
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Источник: "Сегодня"