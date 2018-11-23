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Почувствуй себя super старым: какие фильмы празднуют свой юбилей в этом году

В этом году многим знаковым фильмам исполняется 10, 20 и 30 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 19:18
Кадр из фильма &quot;Железный человек&quot;
Кадр из фильма "Железный человек"

2018 год является знаковым для актеров, ведь в этом году многим фильмам исполняется 10, 15 и 20 лет! Например, "Железному человеку" с Робертом Дауни-младшим, который недавно отпраздновал свой день рождения, ознаменовавший старт киновселенной Marvel в этом году исполняется 10 лет. Даже "Сумеркам" уже один десяток. Предлагаем вспомнить лучших юбиляров в этом году.

Фильмы, которым 10 лет:

  • "Железный человек"
  • "Сумерки"
  • "Темный рыцарь"
  • "Хэнкок"
  • "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"
  • "Кунг-фу Панда"
  • "Невероятный Халк"
  • "ВАЛЛ-И"
  • "Хеллбой 2"
  • "Солдаты неудачи"
  • "Миллионер из трущоб"
  • "Семь жизней"
  • "Мамма миа!"
  • "Квант милосердия"

Фильмы, которым 15 лет:

  • "Люди Икс 2"
  • "Матрица: Революция"
  • "В поисках Немо"
  • "Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины"
  • "Убить Билла"
  • "Реальная любовь"
  • "Последний самурай"
  • "Властелин колец: Возвращение Короля"
  • "Брюс Всемогущий"
  • "Лара Крофт: Колыбель жизни"
  • "Монстр"
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Фильмы, которым 20 лет:

  • "Большой Лебовски"
  • "Страх и ненависть в Лас-Вегасе"
  • "Шоу Трумана"
  • "Армагеддон"
  • "Спасти рядового Райана"
  • "Блэйд"
  • "Час Пик"
  • "Вам письмо"
  • "Куда приводят мечты"
  • "Город ангелов"

Фильмы, которым 25 лет:

  • "День сурка"
  • "Парк Юрского периода"
  • "Неспящие в Сиэттле"
  • "Освободите Вилли"
  • "Миссис Даутфайр"
  • "Список Шиндлера"
  • "Филадельфия"

Фильмы, которым 30 лет:

  • "Битлджус"
  • "Поездка в Америку (с Эдди Мерфи)"
  • "Кто подставил кролика Роджера"
  • "Крепкий орешек"
  • "Рыбка по имени Ванда"
  • "Последнее искушение Христа"
  • "Отпетые мошенники"
  • "Человек дождя"
  • "Голый пистолет"

Напомним, недавно критики The Hollywood Reporter оценили все фильмы Marvel и даже составили собственный рейтинг от худшего к лучшему.

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Источник: "Сегодня"
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