Почувствуй себя super старым: какие фильмы празднуют свой юбилей в этом году

В этом году многим знаковым фильмам исполняется 10, 20 и 30 лет

Кадр из фильма "Железный человек"

2018 год является знаковым для актеров, ведь в этом году многим фильмам исполняется 10, 15 и 20 лет! Например, "Железному человеку" с Робертом Дауни-младшим, который недавно отпраздновал свой день рождения, ознаменовавший старт киновселенной Marvel в этом году исполняется 10 лет. Даже "Сумеркам" уже один десяток. Предлагаем вспомнить лучших юбиляров в этом году.

Фильмы, которым 10 лет:

"Железный человек"

"Сумерки"

"Темный рыцарь"

"Хэнкок"

"Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа"

"Кунг-фу Панда"

"Невероятный Халк"

"ВАЛЛ-И"

"Хеллбой 2"

"Солдаты неудачи"

"Миллионер из трущоб"

"Семь жизней"

"Мамма миа!"

"Квант милосердия"

Фильмы, которым 15 лет:

"Люди Икс 2"

"Матрица: Революция"

"В поисках Немо"

"Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины"

"Убить Билла"

"Реальная любовь"

"Последний самурай"

"Властелин колец: Возвращение Короля"

"Брюс Всемогущий"

"Лара Крофт: Колыбель жизни"

"Монстр"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ТОП-5 лучших украинских фильмов 2017 года

Фильмы, которым 20 лет:

"Большой Лебовски"

"Страх и ненависть в Лас-Вегасе"

"Шоу Трумана"

"Армагеддон"

"Спасти рядового Райана"

"Блэйд"

"Час Пик"

"Вам письмо"

"Куда приводят мечты"

"Город ангелов"

Фильмы, которым 25 лет:

"День сурка"

"Парк Юрского периода"

"Неспящие в Сиэттле"

"Освободите Вилли"

"Миссис Даутфайр"

"Список Шиндлера"

"Филадельфия"

Фильмы, которым 30 лет:

"Битлджус"

"Поездка в Америку (с Эдди Мерфи)"

"Кто подставил кролика Роджера"

"Крепкий орешек"

"Рыбка по имени Ванда"

"Последнее искушение Христа"

"Отпетые мошенники"

"Человек дождя"

"Голый пистолет"

Напомним, недавно критики The Hollywood Reporter оценили все фильмы Marvel и даже составили собственный рейтинг от худшего к лучшему.