Подготовка к церемонии "Оскар": появились новые детали

Рубиновый шоколад, клешни краба, икра морского ежа – вот, чем будут потчевать гостей после церемонии "Оскар". Она состоится в ночь на понедельник. Вручение статуэток длится несколько часов. Так что гости успевают изрядно проголодаться.

Тысячи бокалов шампанского, 150 килограммов мраморной говядины, самые дорогие черные трюфели, икра и съедобное золото. Это меню Оскара-2018 от шеф-повара. Вольфганг Пак почти четверть века из года в год кормит требовательных голливудских звезд

Готовят на полторы тысячи гостей. Но среди них не будет Кейси Аффлека. Прошлогодний оскароносец отказался от участия в юбилейной церемонии из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Голливуд жестокий, отмечают кино-критики, но признают, что талантливым людям тут многое прощают. ((убрать гео и архив))

"Мы хотим давать людям второй шанс. Кейси – очень талантливый актёр. Вспомните Мела Гибсона. У него было достаточно проблем. Его заявления люди считали абсолютно ненормальными. Но он все еще снимается. В прошлом году он был даже номинантом. Но история Харви Ванйнштейна – 100 процентов закончилась. Мы больше не увидим его", – говорит Рич Хэймлич, кинокритик.

Скандального продюсера в сексуальных домогательствах обвинили почти 70 актрис. Против Вайнштейна ведется следствие. На алее славы он появится, но только в виде насмешливого памятника. Сидит в халате на диване с подписью кастинг. А вот кому не до шуток так это оскорбленным голливудским дамам. Их чувства пощадит комик Джимми Киммел, который будет вести церемонию.

Ведущий обещает много политических шуток. Говорит: тут Америке есть, где разгуляться. А вот киноманы просят Киммела быть повнимательнее, чтоб не повторился прошлогодний казус, когда перепутали конверты с названием лучшего фильма.