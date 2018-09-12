Подпольная помощь: появился впечатляющий трейлер драмы "Гадюшник" со Сьюзен Сарандон

Это история о том, как правительство отвернулось о своих граждан, которые попали в плен. На помощь пришла подпольная организация...

Кадр из фильма "Гадюшник"

Голливудская актриса Сьюзен Сарандон, которая планировала на пенсии снимать порно, появилась в главной роли в драме "Гадюшник". В сети уже появился трейлер предстоящего фильма.

Сьюзен играет медсестру скорой помощи по имени Хелен Стерлинг. Ее единственный сын, работавший военным корреспондентом, попадает в плен террористической организации на Ближнем Востоке. Хелен изо всех сил пытается достучаться до правительства и освободить своего сына, но все тщетно. Разочаровавшись, она обнаруживает подпольную организацию журналистов, адвокатов и благотворителей, которые могут ей помочь.

Отметим, что фильм снял иранско-американский режиссер Марьям Кешаварц. Производством фильма занималась компания YouTube Originals. В картине также снялись Мэтт Бомер, Лола Керк, Эди Фалко, Джулиан Моррис, Шейла Ванд и другие.

Премьера ленты состоялась на кинофестивале в Торонто. В широкий прокат фильм выйдет 26 октября 2018 года.

Напомним, Сьюзен Сарандон приехала на кинофестиваль Toronto International Film Festival с новым фильмом.