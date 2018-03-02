Поклонникам Пола Уокера покажут неизвестную сторону актера в документальном фильме

По словам создателей, фильм "продемонстрирует сторону актера, которую мало кто знал", в частности, его страсть к океану и его благотворительную работу

Звезда "Форсажа" Пол Уокер погиб в автомобильной аварии в 2013 году. В этом году стало известно, что об актере снимут документальный фильм. Документалка будет называться "I Am Paul Walker" ("Я — Пол Уокер"), сообщает Digital Spy.

Производством фильме занимается Paramount Network. Стоит отметить,ч то в ленте будут представлены интервью с близкими, друзьями, коллегами. По словам создателей, фильм "продемонстрирует сторону актера, которую мало кто знал", в частности, его страсть к океану и его благотворительную работу по восстановлению Гаити после разрушительного землетрясения 2010 года.

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Поставит картину Дерик Мюррей, на счету которого документалки о Хите Леджере и Мухаммеде Али. В фильме наверняка примут участие партнеры Уокера по "Форсажу" Вин Дизель и Джордана Брюстер.

Напомним, Дуэйн Джонсон вернется в "Форсаж 9", несмотря на ссору с Вином Дизелем.