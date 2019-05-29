Поклонники "Игры престолов" создали необычный ролик: видео

Все смерти 8-го сезона собрали в одно видео

Кто умер в "Игре престолов" Фото: YouTube

Культовый сериал "Игра престолов" закончился, последняя серия уже давно вышла и поклонники решили сделать необычное видео.Так, на YouTube-канале JellyJugz опубликовано зловещее получасовое видео, в котором собраны все смерти 8-го, финального сезона "Игры престолов".

Подробности жизни звезды сериала "Игра Престолов" Питера Динклэйджа:

По словам автора ролика, в него попали только те несчастные, кто скончался непосредственно на глазах у зрителей. Гибель рядовых безупречных, северян, горожан остаются за кадром.

Так, показана смерть Теона, сира Джораха, Лианны Мормонт, Короля Ночи, Эурона и других плохишей и добряков сериала. Кульминацией стало убийство Дейенерис Джоном Сноу.

Напомним, канал HBO представил документальный фильм под названием "Игра престолов: Последний дозор" (Game of Thrones: The Last Watch). Также "Сегодня" решили собрать самые прикольные и интересные мемы, на создание которых интернет-пользователей вдохновила развязка самой захватывающей телесаги современности.

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