Поклонники "Карточного домика" смогут посетить могилу Фрэнка Андервуда

Netflix решил убить Фрэнка Андервуда

Карточный домик". Фото: omaga.ro

Поклонники сериала "Карточный домик", последний сезон которого стартовал со 3 ноября, смогут навестить могилу главного героя Фрэнка Андервуда, роль которого исполнил актер Кевин Спейси, на кладбище в Южной Каролине. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Теперь все желающие смогут увидеть надгробный камень на Оуклэндском кладбище города Гаффни. Он будет там расположен по крайней мере до 10 ноября. В местной городской газете после смерти персонажа сериала также вышел некролог.

Отметим, что в новом сезоне "Карточного домика" будет всего шесть эпизодов, в которых создатели рассказали о последних днях правления США семейства Андервуд.

Фото: Скриншот видео

Напомним, чтобы избавиться от персонажа Кевина Спейси в сериале, Netflix решил убить Фрэнка Андервуда и даже показали его могилу с надписью "46-й президент США". В коротком тизере Клэр Андервуд (Робин Райт) навещает покойного мужа на кладбище.

Отметим, что актер Кевин Спейси не получит премию международной телевизионной академии "Эмми", которая ранее была присуждена ему за вклад в развитие телеиндустрии из-за секс-скандала.