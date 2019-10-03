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"Покохала": Наталья Могилевская презентовала новый трек

Поклонники предположили, что певица влюбилась

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:19
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
Фото: пресс-служба

Украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее выпустила свою версию гимна Украины, поделилась премьерой песни "Покохала" и презентовала долгожданный трек для всех поклонников творчества.

Смотрите подробности о том, как Наталья Могилевская исполнила свою версию государственного гимна вместе с детьми:

Над созданием работала FOXX/Studios во главе с Вадимом Лисицей, знаменитый аранжировщик "Фабрики зірок", продюсер певицы Alyosha, саунд-продюсер LOBODA и сопродюсер многих треков MOZGI Entertainment.

В Instagram, поклонники уже спрашивают о личной жизни артистки, предполагая, что певица влюбилась: ''Вот точно влюбилась. С чего бы этот трек?", "Натали, а на концерте 14 числа был очень симпатичный мужчина, который говорят с вас взгляд не сводил весь вечер и такое впечатление было что вы песню Покохала пели ему".

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Наталья Могилевская эти предположения не прокомментировала, лишь написала многозначительную фразу в своем блоге: "Я не стану комментировать эту премьеру, дорогие мои. Она говорит сама за себя" – поделилась певица.

Напомним, ранее певица поделилась с поклонниками собственными секретами красоты.

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