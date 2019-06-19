Полезные привычки: книги для работы над собой от Анны Седоковой

Лето – идеальное время, чтобы начать работать над собой

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Лето — прекрасна пора, чтобы начать работать над собой, поменять привычки, стать красивее и заняться своим здоровьем. Летом мы находим больше времени для просмотра фильмов, чтения на пляже, спорта и даже "перестройки" себя. Читайте подборку популярных книг от известной певицы Анны Седоковой, которые смогут провести "работу над ошибками", лучше узнать себя, поменять установки и стать лучше. Свой must-read она представила в Telegram-канале.

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Книги для работы над собой

Луиза Хей, "Стань счастливым за 21 день" . Полный курс любви к себе. Книга для тех, кто имеет большие планы на жизнь, но устал от проблем, стрессов и негатива вокруг себя. Ищем в себе силы вместе, отпуская обиды и перебарывая комплексы.

. Полный курс любви к себе. Книга для тех, кто имеет большие планы на жизнь, но устал от проблем, стрессов и негатива вокруг себя. Ищем в себе силы вместе, отпуская обиды и перебарывая комплексы. Такая Николь Штаудингер, "Такая дерзкая. Как быстро и метко отвечать на обидные замечания" . Техники, чтобы научиться давать отпор и уметь постоять за себя. Автор научит быть остроумной и уверенной в себе в любой ситуации.

. Техники, чтобы научиться давать отпор и уметь постоять за себя. Автор научит быть остроумной и уверенной в себе в любой ситуации. Стивен Кови, "Семь навыков высокоэффективных людей ". Уверена, вы слышали о ней. Эта книга – мировой супербестселлер, № 1 по теме личностного роста. Она научит, как достигать целей и перемене не во внешнем, не в имидже, а самосовершенствования по сути.

". Уверена, вы слышали о ней. Эта книга – мировой супербестселлер, № 1 по теме личностного роста. Она научит, как достигать целей и перемене не во внешнем, не в имидже, а самосовершенствования по сути. Тристрам Хоули и Корин Грант, "Вы приняты! Как получить работу мечты, если у вас нет опыта". Почему бы не попробовать что-то новое? Хотя бы для того, чтобы понять, – мы способны на большее.

Книги для работы над собой Фото: pexels.com

Кэтлин Адамс , "Дневник как путь к себе" . Включает в себя 22 практики для самопознания и личного развития. Если уделять один день каждой практике, то ваша жизнь может кардинально измениться.

. Включает в себя 22 практики для самопознания и личного развития. Если уделять один день каждой практике, то ваша жизнь может кардинально измениться. Фиона Феррис, "30 шикарных дней" . Автор предлагает нам простые на первый взгляд вещи, которые помогут приблизить тебе к жизни твоей мечты. Эта книга — не набор избитых непроверенных советов, а правила жизни самого автора. Она создала жизнь своей мечты и хочет поделиться своим опытом.

. Автор предлагает нам простые на первый взгляд вещи, которые помогут приблизить тебе к жизни твоей мечты. Эта книга — не набор избитых непроверенных советов, а правила жизни самого автора. Она создала жизнь своей мечты и хочет поделиться своим опытом. Бретт Блюменталь, "Одна привычка в неделю. Измени себя за год". Ещё одна книга-челлендж для себя. Дарим себе счастье, избавляемся от стресса и даже улучшаем память. На все это нам дают больше времени, чтобы работа над собой точно не закончилась на последней странице книге. Плюс, так вы точно найдёте время на чтение, в каком бешеном ритме бы не жили.

Напомним, что ранее мы писали о книгах для летнего отпуска от известного телеведущего.

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