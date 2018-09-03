Политика – грязное дело: появился крутой трейлер новой драмы с Хью Джекманом

Хью Джекман играет политика по имени Гэри Харт, который в 1987 году баллотировался на пост президента от Демократической партии США

Кадр из фильма "Главный кандидат"

Кинокомпания Sony Pictures наконец опубликовала трейлер предстоящей политической драмы "Главный кандидат" с Хью Джекманом в главной роли, который признался, что устал от роли Росомахи. Над картиной работал режиссер Джейсон Райтман, известный по фильмам "Талли" и "Джуно".

А вот Хью Джекман играет политика по имени Гэри Харт, который в 1987 году баллотировался на пост президента от Демократической партии США. Он лидировал в предвыборной гонке до тех пор, пока в прессе не начали обсуждать его отношения на стороне и супружеские измены.

Учитывая политический ландшафт в Америке 1980-х, подобная информация существенно испортила рейтинг Харта как потенциального кандидата в президенты США.

Напомним, недавно Хью Джекман стал гостем шоу Эллен Дедженерес, где рассказал о новом фильме "Величайший шоумен" и поделился последними новостями из своей жизни.

Кстати, в мюзикле Хью Джекман пел сам. У него есть голос, актер даже может читать рэп.