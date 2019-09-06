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Полностью обнаженный: Сергей Бабкин презентовал lyric-видео на песню "Єви і Адами"

Украинский певец презентует новый сингл – хит всех концертов тура "Музасфера"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:34
Сергей Бабкин
Сергей Бабкин
Фото: пресс-служба

Украинский певец Сергей Бабкин, который недавно устроил концерт для новорожденного сына Елисея, презентует новый сингл – хит всех концертов тура "Музасфера" под названием "Єви і Адами". Lyric-видео и обложка трека стали самыми откровенными в творчестве артиста.

Сергей и Снежана Бабкины
Сергей и Снежана Бабкины
Фото: пресс-служба

Обложка трека – художественная интерпретация известной фотографии Сергея с женой Снежаной, после публикации которой медиамир и фаны окрестили их "Евой и Адамом". Она – основа нового магического lyric артиста.

"Мы, люди на этой Земле, – одна большая команда, мы – создатели нашей Вселенной, мы – Евы и Адамы. Каждый из нас хочет одного и того же – любви. И наша обложка как раз о том, что нужно сбросить все лишнее, быть голыми в своих чувствах, в своей любви, в своих поступках, стремлениях, ничего не скрывать, быть прозрачными, ясными, понятными", – делится Сергей.

Напомним, что ранее заботливый Сергей Бабкин поделился новым фото с сыном. Ко всему, музыкант рассказал о первых днях жизни новорожденного сына Елисея. 

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