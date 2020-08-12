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Польскую комедийную драму об украинском иммигранте выдвинули на "Оскар"

Сегодня, 14:06

В фильме снялся звездный актер сериала "Очень странные дела"

Комедийная драма польского режиссера Малгожаты Шумовской "Снега больше никогда не будет" (Śniegu już nigdy nie będzie) выдвинута на премию "Оскар-2021" от Польши. Напомним, что церемонии премий "Оскар" и "Золотой глобус" перенесли на несколько месяцев.

Мировая премьера фильма "Снега больше никогда не будет" состоится на Венецианском кинофестивале в сентябре. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сюжет фильма повествует об украинском иммигранте, который работает массажистом в Польше. Его сыграл актер – звезда американского сериала "Очень странные дела" Алек Утгофф, который и сам родился в Киеве, а его отец родом из Крыма.

Персонаж Алека Утгоффа становится гуру для своих богатых клиентов, которые, несмотря на роскошную жизнь, несчастливы.

В комедийной драме также сыграла польская актриса Агата Кулеша.

Кадр из фильма "Снега больше никогда не будет"
Кадр из фильма "Снега больше никогда не будет"
Фото: Hollywood Reporter

Малгожата Шумовская – одна из самых известных польских режиссеров. Ее работы уже были отмечены призом Берлинского кинофестиваля за лучшую режиссуру, а также Гран-при, премией "Тедди" за лучший фильм и польской кинонаградой "Орел".

Ранее мы сообщали, что фильм о жизни мальчика на Донбассе номинирован на американскую премию "Эмми".

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