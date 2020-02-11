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Получил пять Грэмми: в больнице умер известный певец

Причина смерти не сообщается

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:12
Умер Джозеф Шабалала
Умер Джозеф Шабалала
Фото: Getty Images

Ранее стало известно о смерти легендарного актера Кирка Дугласа. Теперь в Претории, Южно-Африканская Республика, умер Джозеф Шабалала – основатель, руководитель и бывший солист акапельной группы Ladysmith Black Mambazo. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщили BBC News.

Ранее умер актер Кирк Дуглас, смотрите подробности:

Причина смерти пока не уточняется. Сообщается, что Шабалала умер в больнице в возрасте 78 лет. Память о музыканте через официальный аккаунт в Twitter уже почтили в правительстве ЮАР.

Отметим, что Ladysmith Black Mambazo была основана в 1959 году, а мировую известность приобрела в 1986-м с выходом альбома Graceland американского музыканта Пола Саймона — коллектив принял участие в записи релиза. За время своего существования Ladysmith Black Mambazo завоевала пять наград "Грэмми".

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Шабалала завершил музыкальную карьеру в 2014-м, однако в группе продолжают выступать его сыновья.

Напомним, ранее в возрасте 77 лет умер британский актер, режиссер и сценарист Терри Джонс. Мужчина являлся звездой комик-группы "Монти Пайтон".

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