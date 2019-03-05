"Получить от Путина запрет на въезд в Россию – это честь": эксклюзивное интервью с Бернаром-Анри Леви

Известный французский философ ответил на вопросы "Сегодня"

Бернар-Анри Леви Фото: Yann Revol

Известный французский философ Бернар-Анри Леви покажет в Киеве свой новый моноспектакль "В поисках Европы". По сюжету, писатель готовит речь о Европе. Место действия – Сараево, отель, в котором он бывал 20 лет назад. В комнате героя только ноутбук и Google. Спектакль состоится 28 марта в Октябрьском дворце.

Перед приездом Бернара-Анри Леви в Украину "Сегодня" поставили ему несколько вопросов.

– Какие три препятствия мешают Украине стать частью Европейского Союза?

– Я бы сказал так: Путин, Путин и еще раз Путин. Именно он является главным препятствием. Он очень хорошо знает, что Украина давно развелась с постсоветским миром. Он знает, что украинцы не вылезали из-под сапог КГБ, чтобы вместо этого попасть под сапоги ФСБ. Он знает, что примирение европейских братьев неизбежно, это естественный ход вещей. Но, конечно же, он этого не хочет. Путин сделает абсолютно все, что в его силах, чтобы остановить это.

– Что означает быть современным европейцем?

– Бороться с коррупцией. Бороться за прозрачность, при этом не пытаться вторгнуться в личную жизнь каждого человека, в его секреты. Бороться за права человека и расширение демократических свобод. Именно за это женщины и мужчины собрались на Майдане в начале 2014 года. Когда они говорили: "Мы хотим в Европу", они имели ввиду именно это. Их слова звучали сильнее, чем текст любых научных работ.

– У нас есть много легенд о европейских ценностях. Как вы понимаете эту концепцию?

– Я говорил это моим товарищам по Майдану. Они не стадо, они не вечно проклятые, не игрушка для горстки олигархов, их нельзя продать Путину. Эти люди не принадлежат никому, они готовы стать частью общества, в котором будет больше прав, справедливости, вежливости и свободного мышления. Я слышал это на Майдане.

Бернар-Анри Леви Фото: Yann Revol

– Как вы думаете, в чем разница между украинцами и русскими?

– Мне всегда было сложно распределять людей по условным категориям в зависимости от их национальности или, что еще хуже, этнической принадлежности. Что меня интересует, так это различие между демократами и фашистами. А каждая из этих групп есть как в Украине, так и в России. Интересно и то, что в каждой из этих стран есть демократические силы. И в Украине, и в России есть люди, которые выше ненависти и территориальных границ. Эти люди – соль земли. Именно им я и посвящаю "В поисках Европы" – пьесу, которую я сыграю для вас в Киеве 28 марта в Октябрьском дворце.

– Какой будет Украина через 25 лет, как считаете? Войдет ли она в Европейский Союз?

– Я надеюсь! И раньше, чем через 25 лет! Боже мой, какой кошмар! 25 лет – это жизнь человека, это целое поколение. Я надеюсь, что вы не будете метаться туда-сюда еще 25 лет. Я надеюсь, вы не станете жить в этом кошмаре всю жизнь. Нет. Украина созрела, чтобы стать частью Европы. Конечно, с учетом соблюдения всех процедур и сохранения экономического баланса. Я думаю, большая часть пути уже пройдена, она была пройдена давно. Для нас важна европейская культура – это бьющееся сердце Европы. И это сердце находится в Киеве.

– Зачем Европе нужна Украина?

Европа найдет новый источник вдохновения. Это месторождение золота, которое Европа не использует. Европейцы устали от собственных ценностей. Украинцы верят в них, как в мираж, когда на самом деле Европа – это просто удобная социальная и территориальная организация, которая соответствует их мечтам о демократии. Появление Украины в ЕС будет глотком свежего воздуха. Это пойдет нам на пользу.

– Зритель покидает зал после вашего выступления: что бы вы хотели, чтобы он сказал о вас?

– Я не знаю. Что я сделал все возможное. Писатель не может сделать много. Но я хотел бы, чтобы зритель сказал, что я сделал все возможное для осуществления мечты. Я знаю, что моя мечта совпадает с желанием многих украинцев. Все мы хотим, чтобы Украина стала частью Европы. Я хотел бы, чтобы зритель сказал, что он не часто слышит просьбу о присоединении Украины к Европе, высказанную так убедительно и красноречиво.

Бернар-Анри Леви Фото: Yann Revol ​​​​​​​

– Кто для вас лично Путин? Что бы вы сказали ему, если бы встретились с ним лично?

– Шансы встретить его лично не слишком высокие. Мне запрещено посещать Россию. Я удостоен чести находиться в черном списке европейцев без права на визу. Получить такой запрет по инициативе Путина – действительно честь. Но это одновременно грустно, потому что это мешает мне видеть моих русских друзей. Грустно, потому что я знаю, насколько в России живы демократические силы, и я расстроен, что мне пришлось оборвать с ними связь. Но все же такой запрет – это честь.

– Представьте, что вы находитесь перед ним?

– Я бы сказал ему, что он не достоин России и великой русской культуры. Он не достоин великого литературного наследия: от Толстого до Солженицына. Недостоин тех диссидентов, которых я сопровождал в бегстве. Именно они – достойные граждане России и, между прочим, Европы.

– Кто правит миром? Путин, Меркель или Трамп?

– Точно не Трамп. Увы, Меркель все меньше и меньше. Она отличная женщина. Она была достойна восхищения во время кризиса беженцев, за который ее так критиковали. Но теперь ее партия заставляет ее расплачиваться за это. Если бы мне пришлось отвечать честно, то к сожалению, Путин. А перед ним стоит тот, кто не поддается шарму, кто не пускает вещи на самотек, кто сопротивляется ему на каждом шагу. Это президент Франции – Эммануэль Макрон.

– Существовала бы Россия в современных границах, если бы к власти пришел демократический лидер?

– Возможно, нет. Но опять же, меня никогда не интересовал вопрос границ. Для меня важно, чтобы россияне жили в условиях демократии. Чтобы тех россиян, которые разделяют демократические ценности, признавали и уважали. Неважно, будет это сделано в границах Российской Федерации или путем появления новых наций. Для меня это ничего не меняет. Российская Федерация как демократический рай – вот это мне подойдет. Раздробленная Россия, с разными регионами, расистскими и сосредоточенными на этнической принадлежности ценностями, все более и более тоталитарная – это будет кошмар. Это главная ошибка наших современников. Вопрос о границах не стоит ни на первом, ни на последнем месте в политической повестке.

Бернар-Анри Леви – французский философ, писатель, активист и режиссер. В 1976 году он был одним из лидеров движения "Новые философы" (New Philosophers). Написал более тридцати книг, включая "Гений иудаизма", "Оставленные в темные времена: против нового варварства" и "Американское головокружение". О его пьесах, книгах и политической позиции писали многие СМИ по всей Европе и в Соединенных Штатах.

Леви пишет еженедельную колонку для французского журнала Le Point, которую переводят на разные языки и публикуют в европейских и американских изданиях. Он является соучредителем антирасистской группы SOS Racisme и служил в дипломатических миссиях французского правительства.

Напомним, французский писатель Бернар-Анри Леви дал "Сегодня" эксклюзивное интервью во время приезда в Киев в 2015 году.

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