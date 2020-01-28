Помолодевшая и рыжеволосая: Николь Кидман в новом трейлере драмы HBO "Отыграть назад"

Актриса сыграла в проекте главную роль

Кадр из сериала "Отыграть назад" Фото: YouTube

Канал HBO опубликовал первый тизер детективной драмы "Отыграть назад" с Николь Кидман в главной роли. Ранее мы уже сообщали, что голливудская звезда ненадолго вернулась к своему прежнему образу – рыжим волосам с кудрями ради роли в картине.

Узнайте подробности о фейковой беременности Николь Кидман:

В сериале также сыграли Хью Грант, Дональд Сазерлэнд, Эдгар Рамирес, Ноа Джуп, Лили Рэйб и другие. Режиссером проекта выступила Сюзанна Бир ("Ночной администратор"), а шоураннером — Дэвид И. Келли ("Большая маленькая ложь").

Сам проект основан на романе Джин Ханфф Корелиц "Ты должна была знать". Главная героиня, успешный терапевт Грэйс собирается выпустить книгу. В день публикации неожиданно пропадает ее муж. Сказочная жизнь оборачивается чередой неприятностей и пиар-скандалом.

Премьера мини-сериала на HBO запланирована на май этого года, но точной даты пока нет.

Напомним, ранее HBO опубликовал тизер предстоящего комедийного сериала "Пятая авеню" (Avenue 5). Это история о космическом путешествии, главную роль в которой сыграл Хью Лори.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.