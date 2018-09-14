Помощь вопреки: появился глубокий трейлер сериала от Amazon с Джулией Робертс

В сериале "Возвращение домой" Робертс играет социального работника

Постер к сериалу "Возвращение домой"

Компания Amazon наконец опубликовала полный трейлер предстоящего сериала "Возвращение домой", главную роль в котором исполнила актриса Джулия Робертс. Звезда играет соцработницу Хейди Бергман из реабилитационного центра, где солдатам, пережившим войну, помогают вернуться к обычной жизни. Только спустя несколько лет Бергман понимает, что ее впутали в сложное дело.

Отметим, что сюжет сериала основан на документальных подкастах Gimlet Media, авторы которых — Эли Горовиц и Мика Блумберг — работали над сценарием проекта. В сериале также снялись актеры Джереми Аллен Уайт, Алекс Карповски и Дермот Малруни.

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Предполагается, что у "Возвращения домой" будет два сезона. Режиссером 10 эпизодов первого сезона назначен Сэм Эсмейл, известный по сериалу "Мистер Робот".

Постер к сериалу "Возвращение домой"

Премьера сериала состоится 2 ноября 2018 года.

Напомним, актриса Джулия Робертс исполнит главную роль в фильме, основанном на бестселлере Криса Клива "Однажды на берегу океана".