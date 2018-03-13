Популярная американская группа впервые выступит в Киеве

Американская рок-группа Imagine Dragons даст масштабный сольный концерт в Киеве на НСК "Олимпийский" 31 августа 2018 года. Теперь стало известно, что и американская дрим-поп команда, автор одного из лучших альбомов 2017 года Cigarettes After Sex впервые выступит в Украине. Концерт коллектива состоится 14 июня в столичном клубе Atlas.

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Стоит отметить, что музыка Cigarettes After Sex появилась как случайный эксперимент, а теперь сопровождает модные показы Calvin Klein и звучит в кино, а Грег Гонзалес, Рэнди Миллер, Джейкоб Томски и Филипп Таббс собирают полные залы в Европе, Азии и США. Дебютный миниальбом I группа записала в 2012 году, но интернет-сенсацией он стал только в 2015.

Напомним, 18 апреля в клубе Closer выступит один из самых эксцентричных хип-хоп артистов Ghostemane (Эрик Гоуст). Первые треки парень выпустил в 2014-м, а сегодня рэпер может похвастаться более чем 15 релизами.