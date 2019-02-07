Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Популярный американский сериал закрывают после 11-го сезона

"Американская семейка" выходила на экраны с 2009 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:18
Кадр из сериала "Американская семейка"
Кадр из сериала "Американская семейка"

Только на днях стало известно, что телеканал FX Networks закрывает сериал "Легион" после третьего сезона, а теперь появилась новость о том, что знаменитый ситком "Американская семейка" также завершится после одиннадцатого сезона. Об этом официально объявили представители канала ABC.

Отметим, что шоу выходит на экраны с 2009 года. Саму "Американскую семейку" придумали сценаристы Стивен Левитан и Кристофер Ллойд. Это история о трех совершенно разных семьях и она пять раз подряд, с 2010 по 2014 год, получала "Эмми" как лучший комедийный сериал. В этом году продюсеры заметили, что рейтинги ситкома снизились.

Премьера последнего 11 сезона сезона "Американской семейки" состоится уже этой осенью.

Напомним, американский проект "Элементарно" канала CBS с Джонни Ли Миллером и Люси Лью в главных ролях тоже закрывают.

Популярный сериал "Форс-мажоры" (Suits) тоже закроют после девятого сезона. Причиной этого стали стабильно падающие рейтинги и эксперты подозревают, что виной таких низких цифр как раз является отсутствие персонажа, которого играла Меган Маркл

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Опубликованы новые кадры восьмого сезона "Игры престолов" Популярный сериал по комиксам Marvel закрывают после третьего сезона Все запутанно: появился первый тизер третьего сезона сериала "Рассказ служанки"
сериал сезон Американская семейка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Модные стрижки для круглого лица: топ-4
Модные стрижки для круглого лица: топ-4
Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком
Алина Гросу озадачила фото с беременным животиком
Потап і Настя Каменських попалися на гарячому
Потап і Настя Каменських попалися на гарячому
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Монро показала архивное фото, когда была Александром

Популярные статьи

Сегодня, 18:06Fun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 17:02Шоу-бизнес

Первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение": все участники и их песни

Сегодня, 10:37Шоу-бизнес

Неожиданный поворот: Хейден Панеттьер отдала дочь Владимиру Кличко – СМИ

Сегодня, 09:34Fun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Сегодня, 08:35Техно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Сегодня, 04:05Психология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

Вчера, 18:41Стиль

Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019: фото

Вчера, 18:01Психология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

Вчера, 13:52Шоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

Вчера, 12:40Fun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:47Шоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

Вчера, 04:02Психология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

5 февраляWellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

5 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

5 февраляСтиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

5 февраляСтиль

Стильные прически в домашних условиях ко Дню влюбленных 

Новости партнеров

Как прошли похороны Децла: фото
Как прошли похороны Децла: фото
Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу прокомментировал развод с Ани Лорак
Певица утонула в реке, в которой едва не погибла в детстве
Певица утонула в реке, в которой едва не погибла в детстве
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это
Ани Лорак снова собирается замуж?
Ани Лорак снова собирается замуж?
И KAZKA туда же: солистка удивила фото в купальнике
И KAZKA туда же: солистка удивила фото в купальнике
Врач назвал реанимацию Децла
Врач назвал реанимацию Децла "формальной" и объяснил почему
5 примет почему нельзя дарить полотенца
5 примет почему нельзя дарить полотенца