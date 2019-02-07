Популярный американский сериал закрывают после 11-го сезона

"Американская семейка" выходила на экраны с 2009 года

Кадр из сериала "Американская семейка"

Только на днях стало известно, что телеканал FX Networks закрывает сериал "Легион" после третьего сезона, а теперь появилась новость о том, что знаменитый ситком "Американская семейка" также завершится после одиннадцатого сезона. Об этом официально объявили представители канала ABC.

Отметим, что шоу выходит на экраны с 2009 года. Саму "Американскую семейку" придумали сценаристы Стивен Левитан и Кристофер Ллойд. Это история о трех совершенно разных семьях и она пять раз подряд, с 2010 по 2014 год, получала "Эмми" как лучший комедийный сериал. В этом году продюсеры заметили, что рейтинги ситкома снизились.

Премьера последнего 11 сезона сезона "Американской семейки" состоится уже этой осенью.

Напомним, американский проект "Элементарно" канала CBS с Джонни Ли Миллером и Люси Лью в главных ролях тоже закрывают.

Популярный сериал "Форс-мажоры" (Suits) тоже закроют после девятого сезона. Причиной этого стали стабильно падающие рейтинги и эксперты подозревают, что виной таких низких цифр как раз является отсутствие персонажа, которого играла Меган Маркл

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram