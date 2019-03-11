Популярный сериал закрывают после восьмого сезона

У проекта были довольно высокие рейтинги

Сериал "Стрела" закрывают после 8 сезона Фото: YouTube

Что-то не везет супергеройским сериалам в этом году Сначала стало известно, что Netflix закрыл последние сериалы Marvel, а теперь и канал CW, недавно продливший сериал "Стрела" на восьмой сезон, объявил, что он станет последним. Теперь известно, что финальный сезон "Стрелы" будет состоять всего из 10 серий.

звезда сериала Стивен Амелл и другие участники каста "Стрелы" уже подтвердили эту новость в социальных сетях.

"Играть Оливера Квина было величайшим профессиональным опытом моей жизни, но оставаться героем-мстителем навсегда невозможно. "Стрела" вернется с финальными десятью эпизодами этой осенью. Нам еще так много нужно сказать… Но пока я просто хочу сказать вам спасибо", - написал в Twitter Стивен Амелл.

В комментарии Амелла выяснилось, что актер поднял вопрос об уходе из сериала с исполнительным продюсером Грегом Берланти еще в прошлом году.

Отметим, что сериал "Стрела" дебютировал в 2012 году, в эфире удерживал хорошие рейтинги и стал "краеугольным камнем" для "супергеройской телевселенной" канала CW, куда сегодня входят также "Флэш", "Супергерл", "Легенды завтрашнего дня".

Напомним, Netflix ранее решил закрыть сериал "Железный кулак" после второго сезона, а также закрывает и "Люк Кейдж".

Также стриминговый сервис прощается с сериалом "Сорвиголова".

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