Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Популярный сериал закрывают после восьмого сезона

У проекта были довольно высокие рейтинги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Сериал "Стрела" закрывают после 8 сезона
Сериал "Стрела" закрывают после 8 сезона
Фото: YouTube

Что-то не везет супергеройским сериалам в этом году Сначала стало известно, что Netflix закрыл последние сериалы Marvel, а теперь и канал CW, недавно продливший сериал "Стрела" на восьмой сезон, объявил, что он станет последним. Теперь известно, что финальный сезон "Стрелы" будет состоять всего из 10 серий.

звезда сериала Стивен Амелл и другие участники каста "Стрелы" уже подтвердили эту новость в социальных сетях.

"Играть Оливера Квина было величайшим профессиональным опытом моей жизни, но оставаться героем-мстителем навсегда невозможно. "Стрела" вернется с финальными десятью эпизодами этой осенью. Нам еще так много нужно сказать… Но пока я просто хочу сказать вам спасибо", - написал в Twitter Стивен Амелл. 

В комментарии Амелла выяснилось, что актер поднял вопрос об уходе из сериала с исполнительным продюсером Грегом Берланти еще в прошлом году.

Отметим, что сериал "Стрела" дебютировал в 2012 году, в эфире удерживал хорошие рейтинги и стал "краеугольным камнем" для "супергеройской телевселенной" канала CW, куда сегодня входят также "Флэш", "Супергерл", "Легенды завтрашнего дня".

Напомним, Netflix ранее решил закрыть сериал "Железный кулак" после второго сезона, а также закрывает и "Люк Кейдж".

Также стриминговый сервис прощается с сериалом "Сорвиголова". 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Netflix готовит сериальную экранизацию романа "Сто лет одиночества" Как остановить Апокалипсис? Появился яркий трейлер сериала "Благие знамения" В сети появился трейлер сериала "Воин" по рукописям Брюса Ли
сериал стрела супергерои CW
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом
Кто она: самая популярная девушка в Instagram
Кто она: самая популярная девушка в Instagram
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)

Популярные статьи

Сегодня, 08:00Fun

Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания

Сегодня, 07:41Wellness

Сегодня в Украине ожидается сильнейшая магнитная буря в марте 2019

Вчера, 15:36Техно

Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов начала 2019 года

Вчера, 13:00Стиль

Беременная Меган Маркл подчеркнула формы мини-платьем

Вчера, 11:49Шоу-бизнес

Умер звезда "Санта-Барбары" Джед Аллан

Вчера, 11:05Шоу-бизнес

Она сказала "да": Дженнифер Лопес  в четвертый раз выходит замуж

Вчера, 10:26Техно

В Windows 7 нашли опасную уязвимость

Вчера, 07:00Food

"МастерШеф. Профессионалы": во втором выпуске стали известны имена участников шоу

9 мартаТехно

ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой

9 мартаТехно

Смартфон Meizu "без дырок" с треском провалился

9 мартаТехно

Неприятный сюрприз: смартфоны Xiaomi сильно подорожают

8 мартаFun

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

8 мартаFun

С 8 Марта: открытки, короткие поздравления, стихи и смс

8 мартаFood

Салаты на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

8 мартаFun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

8 мартаТехно

В Google Chrome обнаружена опасная уязвимость

Новости партнеров

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
В «Дизель Шоу» появилась новая актриса (фото)
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
Данилко обвинили в хищении ребенка
Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале
Карьера этих красавиц-актрис пошла под откос. Фото
Карьера этих красавиц-актрис пошла под откос. Фото
Windows 10 несподівано порадувала всіх користувачів
Windows 10 несподівано порадувала всіх користувачів
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать
Обворожительная жена знаменитого украинского боксера
Обворожительная жена знаменитого украинского боксера