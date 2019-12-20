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Попытка заменить "Игру престолов": появились первые отзывы о сериале "Ведьмак"

Первый сезон уже полностью доступен для просмотров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:19
Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала "Ведьмак"
Фото: thewitcher.tv

Наконец-то 20 декабря на стриминговом сервисе Netflix вышел "Ведьмак" – самый ожидаемый сериал 2019 года. Проект основан на культовом фэнтези польского писателя Анджея Сапковского.

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Многие прочили сериалу судьбу "Игры престолов", а то и круче. Уже появились первые отзывы кинокритиков именитых изданий и сайтов – не все лестные.

"Ведьмак" 2019: отзывы о сериале

На Rotten Tomatoes процент "свежести" составляет 67, зрители оценили его на 88.

TV Guide – 8/10

"В этой истории с причудливыми фэнтазийными именами, странной структурой истории и сложным бэкграундом сложно разобраться без посторонней помощи. В какой-то момент думаешь "я в деле" и хочу знать больше".

Variety – 6/10

"Ведьмак может похвастаться дорогими спецэффектами и обширным миром, по крайней мере, в первые пять часов. Однако сериалу не хватает тональной последовательности. Это шоу с драматическими моментами и сценами насилия, которое в свою очередь пронизано неуместным юмором".

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Slant Magazine – 2,5/4

"Нерешительный подход к изложению сюжета и красивое изображение насилия".

Independent – 5/10

"Болезненно очевидная попытка заменить "Игру престолов" с помощью "сисек и крови". Мир выглядит мертвым и неразвитым".

Entertainment Weekly – 0/10

"Ужасный грим главного героя, засилье обнаженных тел, запутанный и бесмысленный сюжет. Это самая скучная картина".

Gamespot – 4/10

"Если вы полностью преданы миру "Ведьмака", вам наверняка понравится знакомая эстетика и персонажи, но больше не за что рекомендовать этот сериал".

The New York Times – 6/10

"Это скорее приключение в субботу утром, чем престижный проект в воскресенье вечером".

Вселенная "Ведьмака"

Цикл книг о Ведьмаке насчитывает восемь произведений – два сборника рассказов и шесть романов, которые были опубликованы в период с 1986 по 2013 год. Это детально прописанный мир альтернативного Средневековья. По мотивам произведений Сапковского созданы три компьютерные игры, также ставшие культовыми. Главную роль, ведьмака Геральта, в сериале исполняет британский актер Генри Кавилл.

Напомним, ранее мы детально описали подробности первого сезона сериала "Ведьмак", дату выхода и где можно посмотреть онлайн.

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