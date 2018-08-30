Умер Иосиф Кобзон – СМИ

Певец скончался на 81-м году жизни

Иосиф Кобзон. Фото: Getty

Знаменитый певец, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, который, как сообщали ранее российские СМИ находился в реанимации в тяжелом состоянии, скончался в возрасте 80 лет. Информацию подтвердил помощник супруги певца, передает Meduza, а также ряд российских СМИ.

Ранее сообщалось, что певец еще с 20 июля находится в одной из московских больниц в отделении нейрохирургии. Поскольку его самочувствие стало ухудшаться, врачи приняли решение о переводе знаменитого пациента в реанимацию. Отметим, что ранее его супруга Нелли Кобзон сообщала о том, что "жизни артиста ничего не угрожает".

При этом, пресс-секретарь артиста Варвара Виноградова опровергла эту информацию.

"Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь", – рассказала Виноградова.

Напомним, Иосиф Кобзон более 15 лет боролся с онкологией.

Ранее мы сообщали, что известный российский актер Владимир Этуш был госпитализирован в Москве.