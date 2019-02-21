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"После стольких лет... Всегда". Памяти Алана Рикмана: лучшие роли актера

В этот день Алану Рикману исполнилось бы 73 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:49
Алан Рикман
Алан Рикман
Фото: Getty Images

21 февраля свой день рождения праздновал бы талантливый актер Алан Рикман. Но судьба распорядилась иначе и 14 января 2016 года он ушел из жизни. В этом году Рикману исполнилось бы 73 года. Сайт "Сегодня" вспоминает самые яркие работы актера и режиссера Алана Рикмана. Конечно, наибольшую популярность он получил благодаря роли профессора Снейпа в фильмах про Гарри Поттера. "После стольких лет... Всегда", – так говорил сам актер фразой из фильма о своей любви к книгам о юном волшебнике и киноистории о нем.

Фильмы про Гарри Поттера

Алан Рикман блестяще сыграл во франшизе о юном волшебнике. Актер играл довольно интересного персонажа, истинное лицо которого зритель узнал в последнем фильме.  именно голос Рикмана придал его герою профессору Северусу Снейпу из экранизации романов Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере особый шарм. Поттеромания привлекла повышенное внимание к нему со стороны фанатов Снейпа.

"Версальский роман"

Одна из последних работ Алана Рикмана ( как режиссера, так и актера). Это британская костюмированная историческая драма 2014 года, повествующая об эпохе правления во Франции Людовика XIV по прозвищу "король-солнце". По сюжету, король Франции Людовик XIV решает перенести свою резиденцию из парижского замка Лувр в строящийся в пригороде Парижа Версаль. В этом ему помогают его придворные архитекторы и садовники, в числе которых оказывается мадам Сабин де Барра — мастер садового искусства, которую сыграла Кейт Уинслет. 

"Парфюмер. История одного убийцы"

Рикману досталась сложная роль. Он сыграл Антуана Риши, который потерял свою юную дочь и под воздествием парфюмов маньяка-парфюмера кинулся ему в ноги. По сюжету, жестокий, никогда не знавший любви, сирота Жан-Батист Гренуй настоящих успехов достиг лишь на одном поприще — среди парфюмеров ему никогда не было равных. По его духам сходит с ума весь высший свет, не подозревая о том, какой страшной ценой будет получен последний, идеальный аромат.

"Распутин"

За роль в картине Алан Рикман получил премии "Золотой глобус" и "Эмми". Он сыграл самого Распутина.  Действие фильма затрагивает события в течение более чем ста лет, от 1880-х, когда Григорий Распутин стал проявлять несвойственные обычным людям возможности, и до 1990-х, когда были обнаружены останки царской семьи. Как известно, Цесаревич Алексей был болен гемофилией, и, согласно легендам, Распутину удавалось останавливать приступы болезни.

"Крепкий орешек"

Как можно не вспомнить этот фильм, где Рикман сыграл плохиша. В канун Рождества нью-йоркский офицер полиции Джон МакКлейн (Брюс Уиллис) прибывает в Лос-Анджелес, чтобы помириться со своей женой Холли (Бонни Беделиа), которая живёт отдельно, чтобы делать карьеру юриста-международника в крупной корпорации "Накатоми". Водитель лимузина Аргайл привозит его в небоскрёб Накатоми Плаза, где проходит рождественская вечеринка, совмещенная с празднованием выгодного для компании контракта, заключенного не без Холли Дженеро (на работе Холли предпочитала свою девичью фамилию). Пока Джон переодевается, вечеринка прерывается Гансом Грубером (Алан Рикман), крупным террористом из Западной Германии, и его хорошо вооружённой группой: Карлом, Франко, Тони, Тео, Александром, Марко, Кристоффом, Эдди, Ули, Генрихом, Фритцем и Джеймсом. Группа захватывает небоскрёб выше 30 этажа, затем они обеспечивают себе безопасность за счёт заложников. В заложники берут всех, за исключением МакКлейна.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" решил собрать самые интересные факты из жизни популярного артиста Алана Рикмана.

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Источник: Сегодня
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