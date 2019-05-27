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Последний дозор: Как актеры "Игры престолов" реагировали на сюжетные повороты в 8 сезоне сериала

Канал HBO представил документальный фильм о сериале "Игра престолов"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:51
"Игра престолов"
"Игра престолов"
Фото: HBO

Через неделю после выхода 6 серии 8 сезона сериала "Игра престолов", канал HBO представил документальный фильм под названием "Игра престолов: Последний дозор" (Game of Thrones: The Last Watch).

В Украине назвали самые популярные сериалы:

Режиссером фильма о съемках последнего сезона культового сериала выступила британский режиссер-документалист Джинни Финлэй.

Двухчасовая документальная лента состоит из закулисных кадров с актерами, исполнившими в проекте главные роли, а также кадров с членами съемочной команды, которые остались за кадром – визажистами, костюмерами, стилистами и многими другими участниками съемочного процесса сериала "Игра престолов".

Фанаты сериала уже публикуют в сети фрагменты этого фильма, обсуждая реакцию актеров на события в финале.

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Например, в фильме про сериал "Игра престолов" показали реакцию актеров на события в финальном восьмом сезоне, которые были оглашены во время общего собрания HBO. Так, можно увидеть, как эмоционально отреагировал на финал исполнитель роли Джона Сноу, британский актер Кит Харингтон. Узнав о том, что его герой убивает свою возлюбленную Дейнерис Таргариен – актер заплакал. В свою очередь, Эмилия Кларк, узнав о смерти своего персонажа, обменивается взглядами с Харингтоном, корчит рожи и сползает под стол.

Актер Конлет Хилл, сыгравший Вариса, вероятно, был возмущен казнью его персонажа. Он выкинул сценарий, а успокаивать его пришлось Лене Хиди (Серсея) и Гвендолин Кристи (Бриенна Тарт).

В свою очередь, смерть Короля Ночи вызвала у актеров бурные аплодисменты. Исполнительница роли Арьи шуточно кланялась.

Напомним, ранее издание Entertainment Weekly порадовало поклонников серией ранее неопубликованных закадровых снимков сериала "Игра престолов".

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Источник: Сегодня
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