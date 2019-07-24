Появились красочные постеры фильма "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

"Однажды в Голливуде" – это девятый фильм режиссера

"Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood

В сети появилась новая порция новых персональных постеров девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", тизер которого ранее покорил сеть.

Смотрите видео о том, что Квентин Тарантино объявил о возможном завершении карьеры режиссера:

События нового фильма Тарантино происходят в 1969 году и будут следовать за бывшей звездой телевизионных вестернов Риком Далтоном и его дублером и давним другом Клиффом Бутом, которые пытаются вновь оказаться на вершине. Вдруг Рик узнает, что по соседству с ним живет известная актриса Шэрон Тейт, и решает воспользоваться этими связями, чтобы получить хорошую роль.

"Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood 1/15

Рика и Клиффа воплощают Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, а в образе Шэрон Тейт на экране будет блистать Марго Робби.

Новые постеры раскрывают секрет – какие актеры исполняют роли в картине. В украинских кинотеатрах фильм "Однажды в Голливуде", можно будет посмотреть с 15 августа.

Напомним, актриса Марго Робби потрясла поклонников вечернем платьем на красной дорожке в Лос-Анджелесе во время долгожданной премьеры фильма "Однажды в Голливуде".

А любителям украинских проектов, напоминаем, что в развлекательном шоу "Мамахохотала" на телеканале НЛО TV – всё об отношениях, дружбе и новых трендах.

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