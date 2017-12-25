Появились новые кадры скандального фильма с участием Джонни Деппа

Вчера, 15:18

Премьера трейлера фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" планируется на ноябрь 2018 года

&quot;Фантастические твари&quot;. Фото: Total Film
"Фантастические твари". Фото: Total Film

В сети появляются все новые кадры второй части франшизы "Фантастических тварей", в которой появятся герои из поттерианы.

Например, на новом кадре сразу два главных героя – Эдди Редмей в роли Ньюта Скамандера и Ден Фоглер, который снова воплотится в Якоба Ковальски.

1513808334fantasticseskie-zveri-prestupleniya-grindelvalda-novi-kadr

Фото: Total Film

Все же, самыми интересными героями для поклонников остаются Джуд Лоу в образе молодого Альбуса Дамблдора, и Джонни Депп, который станет величайшим злодеем – Геллертом Гриндельвальдом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Режиссерское кресло занял снявший первую часть "Фантастических зверей" (и приписанный к четырем следующим частям) Дэвид Йейтс, который также успел потрудиться над четырьмя картинами из саги о Гарри Поттере "Гарри Поттер и Орден Феникса", "Гарри Поттер и Принц-полукровка" и "Гарри Поттер и Дары смерти (1, 2)".

Напомним, в сети появились кадры из экшена "Лара Крофт". Фото новой киноадаптации игры "Tomb Raider" с Алисией Викандер в заглавной роли опубликовал Total Film.

В новом фильме будут новые приключения и тайны.
Джонни Депп, кадры, гарри поттер, джуд лоу, роли, фантастические твари
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша

"Лара Крофт". Фото: Total Film

Сеть поразили новые кадры из фильма "Лара Крофт"

21 Декабря, 15:28

Фото новой киноадаптации игры "Tomb Raider" опубликовал Total Film

Афиша

Джоан Роулинг. Фото: NikLife

Джоан Роулинг вмешалась в скандал вокруг Джонни Деппа

8 Декабря, 18:13

Писательница считает, что Депп должен играть в сиквеле "Фантастических тварей"
Загрузка...
Загрузка...