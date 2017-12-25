Появились новые кадры скандального фильма с участием Джонни Деппа

Премьера трейлера фильма "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" планируется на ноябрь 2018 года

В сети появляются все новые кадры второй части франшизы "Фантастических тварей", в которой появятся герои из поттерианы.

Например, на новом кадре сразу два главных героя – Эдди Редмей в роли Ньюта Скамандера и Ден Фоглер, который снова воплотится в Якоба Ковальски.

Фото: Total Film

Все же, самыми интересными героями для поклонников остаются Джуд Лоу в образе молодого Альбуса Дамблдора, и Джонни Депп, который станет величайшим злодеем – Геллертом Гриндельвальдом.

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Режиссерское кресло занял снявший первую часть "Фантастических зверей" (и приписанный к четырем следующим частям) Дэвид Йейтс, который также успел потрудиться над четырьмя картинами из саги о Гарри Поттере "Гарри Поттер и Орден Феникса", "Гарри Поттер и Принц-полукровка" и "Гарри Поттер и Дары смерти (1, 2)".

Напомним, в сети появились кадры из экшена "Лара Крофт". Фото новой киноадаптации игры "Tomb Raider" с Алисией Викандер в заглавной роли опубликовал Total Film.

В новом фильме будут новые приключения и тайны.