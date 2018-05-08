Появились новые подробности съемок "Форсажа 9"
Вин Дизель рассказал о том, где будут снимать фильм и кто станет режиссером
Голливудский актер Вин Дизель, который ранее поссорился с актером Дуэйном Джонсоном, приоткрыл нам занавес вокруг съемок девятого "Форсажа". По его словам, девятый фильм станет самым масштабным во франшизе, пишет Screen Rant.
Действие фильма будет проходить в Африке, куда отправится съемочная команда. Ясно, что в фильме появится герой Дизеля – Доминик Торетто, но кто еще вернется в 9 фильме – не сообщается.
Известно только, что в режиссерском кресле – Джастил Лин, который ранее снял третью и шестую части франшизы. Режиссер снимет также десятую часть франшизы.
Напомним, выход фильма запланирован на 2020 год.
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Источник: "Сегодня"