Появились новые подробности съемок "Форсажа 9"

Вин Дизель рассказал о том, где будут снимать фильм и кто станет режиссером

Кадр из фильма "Форсаж"

Голливудский актер Вин Дизель, который ранее поссорился с актером Дуэйном Джонсоном, приоткрыл нам занавес вокруг съемок девятого "Форсажа". По его словам, девятый фильм станет самым масштабным во франшизе, пишет Screen Rant.

Действие фильма будет проходить в Африке, куда отправится съемочная команда. Ясно, что в фильме появится герой Дизеля – Доминик Торетто, но кто еще вернется в 9 фильме – не сообщается.

Известно только, что в режиссерском кресле – Джастил Лин, который ранее снял третью и шестую части франшизы. Режиссер снимет также десятую часть франшизы.

Напомним, выход фильма запланирован на 2020 год.