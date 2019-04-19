Появились новые снимки 2-го эпизода 8-го сезона "Игры престолов"

На снимках мы видим почти всех героев саги, которые сейчас находятся в Винтерфелле

"Игра престолов" 8 сезон 2 эпизод Фото: twitter.com/GameOfThrones

На днях вышел 1 эпизод 8 сезона сериала "Игра престолов", о содержании которой мы писали ранее. Теперь же канал HBO решил скрасить томительное ожидание 2 серии и представил 14 кадров из будущей серии.

Фото ко 2 эпизоду 8 сезона "Игры престолов" Фото: twitter.com/GameOfThrones Фото ко 2 эпизоду 8 сезона "Игры престолов" Фото: twitter.com/GameOfThrones Фото ко 2 эпизоду 8 сезона "Игры престолов" Фото: twitter.com/GameOfThrones Фото ко 2 эпизоду 8 сезона "Игры престолов" Фото: twitter.com/GameOfThrones Фото ко 2 эпизоду 8 сезона "Игры престолов" Фото: twitter.com/GameOfThrones Фото ко 2 эпизоду 8 сезона "Игры престолов" Фото: twitter.com/GameOfThrones Фото ко 2 эпизоду 8 сезона "Игры престолов" Фото: twitter.com/GameOfThrones Фото ко 2 эпизоду 8 сезона "Игры престолов" Фото: twitter.com/GameOfThrones Фото ко 2 эпизоду 8 сезона "Игры престолов" Фото: twitter.com/GameOfThrones Фото ко 2 эпизоду 8 сезона "Игры престолов" Фото: twitter.com/GameOfThrones Фото ко 2 эпизоду 8 сезона "Игры престолов" Фото: twitter.com/GameOfThrones Фото ко 2 эпизоду 8 сезона "Игры престолов" Фото: twitter.com/GameOfThrones Фото ко 2 эпизоду 8 сезона "Игры престолов" Фото: twitter.com/GameOfThrones Фото ко 2 эпизоду 8 сезона "Игры престолов" Фото: twitter.com/GameOfThrones 1/14

Можно сразу же оценить новый костюм Дейенерис, увидеть Джейми Ланнистера на приеме у новой королевы, военное совещание и многое другое. Появились на фото и другие персонажи: Джон Сноу беседует с Арьей Старк, Серый Червь – со своей возлюбленной Миссандеей, Бран появился на двух фото – с чардревом и в главном зале Винтерфелла. Также мы видим Сансу Старк, Тириона Ланнистера.

Зрителям, наконец, показали возлюбленную Сэма Тарли Лили и их ребенка, занятого рутинными делами сира Давоса.

Напомним, канал HBO опубликовал трейлер второго эпизода восьмого сезона под названием Death has many faces ("У смерти много лиц"). В тизере показано, как во втором эпизоде семья Старков вспоминает бесчинства семьи Ланнистеров, показывая этим свое недоверие и некоторое пренебрежение к братьям Тириону и Джейми Ланнистерам. Также сайт Сегодня.Lifestyle сделал голосовалку – Кто займет Железный Трон.

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