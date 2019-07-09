Появились новые впечатляющие подробности фильма "Джокер"

Оказывается, не все в новой картине будет по комиксам

Кадр из фильма "Джокер" Фото: YouTube

Картина "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, трейлер которой недавно появился в сети, игнорирует все, что мы знаем об этом суперзлодее из комиксов. Отметим, что главная роль досталась актеру Хоакину Фениксу.

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Стоит отметить, что журнал Empire поделился новым эксклюзивным кадром из предстоящей малобюджетной драмы и пообщался с постановщиком.

По словам Филлипса, "Джокер" вдохновлен криминальными фильмами Мартина Скорсезе и жестким урбанистическим кинематографом 1970-х годов. Образ, воплощенный Хоакином Фениксом, нарушает все возможные правила комиксов.

"Джокер" Фото: instagram.com/empiremagazine

"Мы ничего не взяли из комиксов, от которых люди сходят с ума. Мы сочинили нашу собственную версию происхождения этого парня. Мы даже не то чтобы создали Джокера, мы рассказали, как стать Джокером", – отметил Филлипс.

"Джокер" Фото: instagram.com/empiremagazine

И добавляет о Хоакине Фениксе: "Думаю, он – величайший актер. Все время, что мы писали сценарий, у нас над компьютером висело его фото".

Украинский релиз фильма "Джокер" запланирован на 3 октября 2019 года.

"Джокер" Фото: instagram.com/empiremagazine

Напомним, ранее режиссер фильма Тодд Филлипс поделился новым драматическим снимком со съемочной площадки фильма "Джокер".

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