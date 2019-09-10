Появились первые подробности сериала "Соколиный глаз"

Главную роль исполнит актер Джереми Реннер

Кадр из фильма "Мстители" Фото: YouTube

Наконец-то работа над супергеройским сериалом "Соколиный глаз" сдвинулась с мертвого места. Так, компания Disney предложила главную женскую роль звезде фильма "Бамблби" Хейли Стайнфелд, сообщает Variety. Стайнфелд должна сыграть бок-о-бок с Джереми Реннером.

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Продвижением шоу займется сценарист Джонатан Игла, работавший над стимпанковской постапокалиптикой "Безумный Макс".

Сериал покажет возвращение на экраны супергероя Клинта Бартона, известного как Соколиный глаз; он же Леголас из Мстителей, как прозвал его Тони Старк. Если Стайнфелд согласится на эту роль, то сыграет Кейт Бишоп, которая в комиксах стала новым Соколиным глазом, после того как Клинт вышел на пенсию.

Для актрисы, на счету которой есть номинация на премию "Оскар", это будет вторая роль на малом экране. Премьера сериала "Соколиный глаз" ожидается осенью 2021 года на потоковом сервисе Disney+.

Напомним, что другой сольник - фильм "Черная Вдова" выйдет на экраны 1 мая 2020 года. Ранее предполагалось, что "сольник" о Наташе Романовой зрителям покажут не ранее 2021 года.

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