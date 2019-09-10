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Появились первые подробности сериала "Соколиный глаз"

Главную роль исполнит актер Джереми Реннер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Кадр из фильма "Мстители"
Кадр из фильма "Мстители"
Фото: YouTube

Наконец-то работа над супергеройским сериалом "Соколиный глаз" сдвинулась с мертвого места. Так, компания Disney предложила главную женскую роль звезде фильма "Бамблби" Хейли Стайнфелд, сообщает Variety. Стайнфелд должна сыграть бок-о-бок с Джереми Реннером.

Смотрите видео о трендах на сериалы:

Продвижением шоу займется сценарист Джонатан Игла, работавший над стимпанковской постапокалиптикой "Безумный Макс".

Сериал покажет возвращение на экраны супергероя Клинта Бартона, известного как Соколиный глаз; он же Леголас из Мстителей, как прозвал его Тони Старк. Если Стайнфелд согласится на эту роль, то сыграет Кейт Бишоп, которая в комиксах стала новым Соколиным глазом, после того как Клинт вышел на пенсию.

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Для актрисы, на счету которой есть номинация на премию "Оскар", это будет вторая роль на малом экране.  Премьера сериала "Соколиный глаз" ожидается осенью 2021 года  на потоковом сервисе Disney+.

Напомним, что другой сольник - фильм "Черная Вдова" выйдет на экраны 1 мая 2020 года. Ранее предполагалось, что "сольник" о Наташе Романовой зрителям покажут не ранее 2021 года. 

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