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Появились подробности четвертого сезона "Очень странных дел"

В сериале появятся новые персонажи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:36
Очень странные дела 4 сезон - подробности
Очень странные дела 4 сезон - подробности
Фото: скриншот

В начале октября стриминговый сервис Netflix анонсировал четвертый сезон "Очень странных дел", ставший самым рейтинговым шоу этого года. Точной даты премьеры популярного сериала пока нет, но в сети уже появилась информация о новых персонажах.

Смотрите сюжет о популярных сериалах 90-х:

На официальном канале сериала Stranger Things в YouTube был опубликован тизер с лого четвертого сезона тв-шоу. Изданию TVLine удалось узнать, что создатели сериала готовят новых персонажей.

Так, ожидается, что в "Очень странных делах" появятся свежие лица: трое подростков и один взрослый. Инсайдер утверждает, что все они будут "очень разношерстными".

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В Netflix пока не комментируют слухи, ровно как и не рассказывают подробности сюжета четвертой главы, действие которой, как известно, будет происходить не в Хоукинсе. Дата выхода сезона также держится в секрете.

Напомним, что третий сезон "Очень странных дел" посмотрело 40,7 миллиона зарегистрированных в Netflix пользователей.

Ранее мы рассказывали об украинце, который снялся в сериале "Очень странные дела 3".

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