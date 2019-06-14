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Появились подробности экранизации "Хроник Нарнии" для Netflix

В проект войдут как фильмы, так и сериалы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:33
"Хроники Нарнии"
"Хроники Нарнии"
Фото: YouTube

О том, что стриминговая платформа Netflix планирует заняться производством новой экранизации серии книг британского писателя Клайва Стейплза Льюиса "Хроники Нарнии" стало известно в 2018 году. Однако, сейчас появились первые подробности нового проекта.

Какие фильмы смотрят украинцы:

Сценарист оскароносного анимационного фильма "Тайна Коко" Мэттью Олдрич займется экранизацией серии книг Клайва Стейплза Льюиса "Хроники Нарнии" для Netflix. По информации, The Hollywood Reporter, Олдрич выступит в качестве креативного директора будущих проектов.

Проект, в который войдут фильмы и сериалы, будет основан на семи частях произведения. Все фильмы, выпущенные в рамках сделки, станут совместными проектами Netflix, продюсера Марка Гордона, а также Дугласа Гришема и Винсента Зибера, которые будут исполнительными продюсерами.

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О дате выхода новых кинолент пока ничего не известно.

Напомним, ранее независимый фонд Booktrust провел среди 4000 британских родителей опрос, который показал, что первая повесть "Хроник Нарнии" Клайва С. Льюиса, "Лев, колдунья и платяной шкаф", является самой популярной детской книгой.

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сериалы фильмы Хроники Нарнии Netflix
Источник: Сегодня
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