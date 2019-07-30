Появились подробности сиквела "Оно"

Фильм будет еще длиннее, чем предыдущая часть

Кадр из фильма "Оно" Фото: YouTube

Недавно кинокомпания Warner Bros. Pictures порадовала поклонников творчества Стивена Кинга и опубликовала финальный трейлер хоррора "Оно 2".

Отметим, что первая часть вышла в 2017 году и длилась немногим больше двух часов – и по словам Андреса Мускетти, режиссера картины, сиквел будет еще длиннее, пишет digitalspy.com.

Хронометраж приключений повзрослевшего Клуба Неудачников составит 2 часа 45 минут, что еще на полчаса больше, чем у первой части. При этом тестовые показы прошли удачно, и зрители остались довольны увиденным – претензий о длительности фильма не было.

"Фильм на этапе написания сценария и построения истории сильно отличается от того, чем он окажется в итоге. В начале, когда только пишешь историю, все написанное кажется очень важным. Но когда картина завершена и финальный монтаж длится более четырех часов становится явно, что некоторые сцены можно выбросить не нанеся урона основной истории. Нельзя снимать четырехчасовой фильм, так как зрителям будет некомфортно, так что мы остановились на длительности в 2 часа 45 минут и хорошем темпе", — сказал Мускетти о фильме.

Впрочем, вырезанный контент все еще имеет шансы быть увиденным: по словам продюсера фильма, Барбары Мускетти, у фильма непременно появится режиссерская версия:

Напомним, сети появилась новая партия фотографий со съемок фильма "Оно 2".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram