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Появились подробности "сольника" о Черной Вдове от Marvel

Сюжет фильма пока держится в секрете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Черная вдова
Черная вдова
Фото: YouTube

Как известно, студия Marvel готовит крутой блокбастер о еще одной женщине-супергероине – Черной Вдове. По информации Variety, британская актриса Флоренс Пью ведет переговоры по поводу ключевой роли в сольном супергеройском экшене "Черная вдова".

23-летняя актриса может сыграть со Скарлетт Йоханссон. Отмечается, что над вторым экшеном Marvel Studios работает режиссер Кейт Шортланд, которая сняла картины "Лоре" и "Берлинский синдром".

Впрочем, роль Пью в MCU пока не разглашается, но сложно не заметить внешнее сходство актрис. Можно предположить, что Пью воплотит Наташу Романову в юности. Или девушку, которая напомнит взрослой Наташе себя в прошлом.

Даты премьеры у супергеройского экшена "Черная вдова" пока нет, но она ожидается не ранее 2021 года.

Отметим, что Флоренс Пью известна благодаря фильмам "Леди Макбет", "Король вне закона" и "Борьба с моей семьей", а также мини-сериалу "Маленькая барабанщица".

Напомним, студия Marvel выплатит Скарлетт Йоханссон рекордный гонорар за участие в сольном фильме, посвященном Черной вдове. Речь может идти о сумме в 25 миллионов долларов. А пока актриса появится в фильме "Мстители 4", о героях которого мы писали ранее.

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Источник: Сегодня
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