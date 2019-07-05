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Появились жуткие кадры из нового сериала "Дракула"

Проект будет состоять из трех серий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:11
Кадр из нового сериала "Дракула"
Кадр из нового сериала "Дракула"
Фото: instagram.com/bbcone

Только недавно появилась информация о том, что сценаристы сериала "Шерлок" Марк Гэтисс и Стивен Моффат приступили к созданию телевизионного проекта "Дракула" для Netflix и BBC One. Теперь же появились первые снимки самого Дракулы из нового сериала.

Узнайте, почему сериалы из 90-х популярны до сих пор:

Фотографии были опубликованы в Instagram BBC One. На них главный герой показан с кровью на лице и красными глазами, вероятно, уже попробовав чью-то кровь.

"Дракула"
"Дракула"
Фото: instagram.com/bbcone

Проект "Дракула" будет включать три серии по полтора часа. Телешоу будет основано на истории ирландского писателя Брэма Стокера, написанной в 1897 году. 

Кадр из нового сериала "Дракула"
Кадр из нового сериала "Дракула"
Фото: instagram.com/bbcone

Отметим, что Дракулу сыграет Клас Банг ("Мост", "Девушка, которая застряла в паутине"). Также в сериале снимутся Саша Дхаван ("Железный кулак", "Шерлок"), Нейтан Стюарт-Джарретт ("Отбросы", "Утопия"), Кэтрин Шелл ("Шерлок Холмс и Доктор Ватсон: Знакомство"), Юссеф Керкур ("Марчелла"), Клайв Расселл (Черная Рыба из "Игры престолов", "Шерлок Холмс: Игра теней").

Дата выхода сериала пока не раскрывается.

Напомним, уже известны имена режиссеров, которые снимут "Дракулу": Джонни Кэмпбелл ("Мир Дикого Запада"), который поставит стартовый эпизод, Дэймон Томас ("Убивая Еву") снимет вторую, заключительная третья достанется Полу Макгигану ("Шерлок", "Острые козырьки").

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Источник: Сегодня
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