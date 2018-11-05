Появился атмосферный трейлер нового сезона сериала "Настоящий детектив"

Герой Махершалы Али появляется в трех разных периодах своей жизни

Кадр из сериала "Настоящий детектив"

Канал HBO, как известно, умеет удивлять и держать в напряжении поклонников. На днях был представлен трейлер третьего сезона сериал "Настоящий детектив".

По сюжету, в новом сезоне детективы Уэйн Хейс (Махершала Али) и его напарник Роланд Уэст (Стивен Дорфф) расследуют загадочные исчезновения двух девочек в городе Озарк, штат Миссури. В этом сериале герой Махершалы Али появляется в трех разных периодах своей жизни.

А вот Сара Гадон, судя по всему, исполнит роль журналистки, а Риз Уэйкфилд – одного из представителей местной малолетней преступности. Скут МакНэри и Мэми Гаммер исполнят роли безутешных родителей исчезнувших детей.

Режиссерами выступили Джереми Солнье и Дэниел Сакхейм. Новый сезон "Настоящего детектива" выходит на экранах 13 января 2019 года.

Напомним, ранее в сети появился короткий тизер третьего сезона сериала "Настоящий детектив".